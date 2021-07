Face framing, así son las mechas con efecto rejuvenecedor que mejor sientan si quieres iluminar la melena

Todas recordamos aquellas mechas noventeras súper acentuadas que enmarcaban el rostro de las actrices y cantantes del momento. Pues bien, como tantas otras tendencias de la década de los 90, las face framing (que así es como se llaman) vuelven a nuestras vidas para ser la competencia directa de las melting nude.

Con un efecto rejuvenecedor increíble y perfectas para iluminar la melena, las mechas face framing son la combinación perfecta para algunos de los cortes de pelo con efecto rejuvenecedor más en tendencia y, aunque ya nos habíamos estudiado los colores de pelo que mejor sientan y más rejuvenecen, hay que reconocer que las face framing nos han conquistado por completo.

Bastante más sutiles que en los años 90, las mechas face framing que se hacen en la actualidad juegan a iluminar la melena de una forma mucho más sutil, siendo a nuestro pelo lo que el iluminador es a nuestro rostro. Sutiles e imperceptibles en algunos casos, las mechas face framing tienen el don de rejuvenecer un rostro de manera inmediata y, además, son las que mejor sientan (precisamente por eso).

La tez se nos apaga con el paso de los años y puede que nuestros rasgos se endurezcan un poco, por eso, recurrir a una técnica de coloración que nos ilumine y aporte luz a la cara es la mejor forma de quitarnos años de encima y por eso las face framing son las mechas que mejor sientan.

En ese sentido, las face framing se convierten en nuestras mechas preferidas a la hora de buscar una técnica de coloración que ilumine nuestra melena y, además, nos provoque ese efecto rejuvenecedor inmediato. Atenta a todos los beneficios de las face framing y súbete al carro de las tendencias noventeras más favorecedoras del mundo mundial.

Qué son las mechas face framing

También se las conoce como chunky lights o mechas maquillaje y esta última denominación ya nos da bastantes pistas. El objetivo de esta técnica no es otro que enmarcar tu rostro con unos mechones delanteros más claros que el resto de tu cabello y de ahí que muchos expertos comenten que tiene el mismo poder iluminador que un buen maquillaje. Aunque antes de acudir a la peluquería a pedir unas face framing debes saber algunas cuestiones más sobre ellas.

Te las puedes hacer independientemente del color de base que tengas.

Sientan bien a todos los tipos de rostro.

La longitud de tu cabello no es ningún condicionante.

No importa la edad.

Por lo general es una técnica supernatural, pero también puedes generar contrastes más extremos.

Quedan genial con el cabello recogido; especialmente si las resaltas con coletas muy pulidas o a modo de flequillo suelto.

No es lo mismo un cabello con mechas (distintos reflejos repartidos estratégicamente con los que se consigue un efecto iluminador inmediato) que unas mechas face framing (únicamente localizadas a los lados de tu cara), por eso estas mechas son las favoritas de las que quieren rejuvenecer su aspecto pero no quieren teñir su cabello por completo o alterar su aspecto con otro tipo de mechas. Las face framing son un soplo de aire fresco en cualquier melena y, además, una ocasión perfecta para rejuvenecer e iluminar el rostros sin que repercuta en exceso en nuestro look.

Por qué las face framing son las mechas que mejor sientan para iluminar la melena

Además de el efecto rejuvenecedor por esa iluminación inmediata que aportan a nuestro rostro, las mechas face framing tienen otras muchas ventajas que hacen que hayan conquistado a las que no quieren teñir su pelo por completo. Te contamos algunas de las ventajas y beneficios de las mechas face framing, por si te animas a apostar por esta técnica de coloración tan interesante y favorecedora.