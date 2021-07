Los mejores peinados para presumir de mechas este verano sea cual sea tu coloración.

No lo has podido evitar. Juraste que jamás volverías a cambiar la coloración de tu pelo y aquí estás, presumiendo de face framing feliz de la vida. Descubriste los colores de pelo que mejor sientan y este verano, en lugar de apostar por algunos de los cortes de pelo con efecto rejuvenecedor, has decidido jugártela con unas mechas. Y has acertado.

Estás tan contenta con tus mechas de verano que sólo te falta dar con los mejores peinados para presumir de nueva coloración. Sabes que los peinados con trenzas siempre son una buena opción, pero quieres sacarle todo el partido a tus mechas de otra manera.

Es cierto que no todas las coloraciones son iguales y que no todos los peinados sientan y favorecen del mismo modo, pero hay peinados para presumir de mechas este verano, se cual sea tu coloración, que son increíbles y que vas a querer probar desde ya.

Da igual cómo sea tu coloración (si has apostado por unas illuminage, si eres de las que son adictas a las melting nude o si eres de las que prefieren la discreción de unas face framing), hay un peinado esperándote para que presumas de mechas este verano y estos son algunos de los mejores peinados para que puedas hacerlo.

Peinado con ondas desenfadadas

Lo messy es tendencias, aunque siempre con un toque algo sofisticado y sin dejar a un lado el aspecto cuidado. De ahí que la primera propuesta para presumir de mechas este verano sea apostar por un peinado con ondas desenfadadas. En ese sentido, tenemos dos opciones: las siempre certeras ondas surferas o las súper en tendencia ondas tousled hair.

Peinado para presumir de mechas: Ponytail desestructurada

Si tienes una melena XXL y has aclarado tu cabello con algunas sutiles mechas, el momento de que apuestes por una ponytail desestructurada (de nuevo un peinado messy). Lo bueno de este peinado es que podemos jugar a colocarlo en distintas alturas de la cabeza, en la coronilla o en la nuca. Pero lo importante es que tenga un efecto desestructurado para que, cuando los mechones caigan en cascada los reflejos se mezclen entre sí. Para darle un toque especial a este peinado suéltate el flequillo, aportará un toque desenfadado ideal y si luces unas mechas face framing enmarcarán tu rostro.

Un peinado para presumir de mechas con trenzas de boxeadora

Con este peinado conseguiremos un efecto muy bonito porque en el trenzado podremos ver el barrido de color de nuestra melena en un proceso en el que los reflejos se irán mezclando hasta llegar a las puntas claras. No importa el largo de tu melena, con un poco de mañana puedes tomar mechones e ir trenzándolos para conseguir este peinado.

Peinado con pelo suelto y trenza de cascada

Los semirrecogidos son los peinados estrella del verano. Bien por lo cómodos que resulta, bien por lo favorecedores que son a la hora de presumir de mechas. Por eso, recomendamos apostar por lucir la melena suelta con una trenza cascada, un peinado ideal con el que sacarle todo el partido a nuestras mechas este verano.

Un peinado con moños para jugar al contraste con las mechas

La estrella de los peinados de este verano son los dos moños. Su rollo juvenil con reminiscencias festivaleras se antojan perfectos para presumir de mechas y jugar a los contrastes. Además, es un peinado súper cómodo y fácil de hacer. Recomendamos dejar un par de mechones sueltos en la zona de la cara.

El peinado half-up bun para las mechas 'escondidas'

Ya hablamos de ellas cuando repasamos las técnicas de coloración de primavera-verano y sabemos que las vamos a ver un montón este verano. Las mechas underlights son una técnica donde se colorea la parte interior del cabello, por lo que no siempre se ve, pero crea un efecto iluminador espectacular. Nuestro peinado favorito con estas mechas sin duda es el half-up bun, otro peinado súper en tendencia, ya que recogerás la capa superior de la melena y mostrarás el color de tus mechas underlights.

Recogido alto para unas mechas face framig

También se las conoce como chunky lights o mechas maquillaje y esta última denominación ya nos da bastantes pistas. El objetivo de esta técnica no es otro que enmarcar tu rostro con unos mechones delanteros más claros que el resto de tu cabello y de ahí que muchos expertos comenten que tiene el mismo poder iluminador que un buen maquillaje. Por eso, apostar por un peinado tipo recogido alto en el destaquen un par de mechones sueltos sobre el rostro no parece el mejor de los peinados.