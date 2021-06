LPG: Todo lo que debes saber sobre el tratamiento anticelulítico y reductor de grasa más de moda del verano

Cuando se acerca el verano empieza la puesta a punto para estar estupendas. Ya sea aplicando los trucos de belleza para tener la piel perfecta o apostando por los trucos que recomiendan los peluqueros para cuidar el pelo en verano, el objetivo siempre es el mismo. Estar a gusto con nuestro aspecto físico y disimular aquellos aspectos que nos disgustan un poco de nuestra apariencia física.

A pesar de que una de las principales preocupaciones al llegar el verano sea conseguir estar morena tomando el sol y prevenir los riesgos para la piel, hay otras cuestiones que también nos preocupan a la mayoría. Sobre todo después de haber pasado todo el año en el gimnasio, pero el tratamiento anticelulítico y reductor de grasa más de moda del verano ha llegado para ayudarnos.

A pesar de realizar ejercicio de manera habitual, llevar una vida saludable y tener un tipazo envidiable, hay muchas mujeres que ven cómo determinadas zonas de su cuerpo no eliminan la grasa localizada que con tanto ahínco se han empeñado en disminuir. Eso por no hablar de la celulitis, que a pesar de beber la cantidad de agua suficiente, seguir una dieta saludable y realizar ejercicio, parece no querer abandonarnos nunca.

Para ayudar a disminuir esa grasa localizada y reducir la celulitis, los centros de belleza Hedonai acaban de incorporar a sus tratamientos estéticos habituales el LPG endermologie, un procedimiento no invasivo y reafirmante para eliminar la grasa adherida en el cuerpo (abdomen, muslos, glúteos) y todos los tejidos adiposos más rebeldes, especialmente la celulitis tanto blanda como dura. Eso lo convierte en el tratamiento anticelulítico y reductor más de moda del verano.

El tratamiento LPG endermologie que aplican en los centros de belleza Hedonai es un procedimiento de remodelación corporal que tiene su origen en Francia a finales de los años 80. Se trata de una técnica que se realiza mediante un aparato de cabezales con rodillos mecánicos que recorren las zonas a tratar, por lo que resulta cero invasivo e indoloro, siendo apto para todo el mundo y sin contraindicaciones (las embarazadas también pueden recurrir a él, sobre todo de cara a reducir las molestias en piernas durante el embarazo).

El procedimiento es 100% mecánico, siendo su base la de un masaje mucho más profundo y eficaz cuyos resultados son la reducción de la grasa localizada, el alisado de la celulitis y la tonificación de la piel. Un tratamiento tres en uno cuyos beneficios van mucho más allá de la simple apariencia estética.

¿En qué consiste el tratamiento LPG?

A través de un sistema de rodillos se estimula de manera selectiva una zona del cuerpo donde la grasa se ha acumulado. Este sistema, ayuda a mejorar la circulación por lo que, además de los resultados visuales, ayuda a mitigar el efecto piernas cansadas que la mayoría de las mujeres padecemos (ya sea por permanecer demasiado tiempo sentadas o justo al contrario).

El tratamiento, por el que apuestan deportistas de élite a la hora de tratar lesiones o personas con problemas de circulación, se realiza en un total de, aproximadamente, 10 sesiones. En ellas, durante una duración máxima de 40 minutos, el profesional recorre las diversas zonas del cuerpo con el sistema de rodillos, notando desde el primer instante la estimulación circulatoria.

A diferencia de un masaje convencional (y esto es lo realmente interesante del sistema LPG), esta técnica acopla la acción de 2 rodillos a un sistema de succión, de forma que nos permite tratar el tejido conjuntivo en toda su amplitud; nivel superficial, medio y profundo. El masaje convencional sólo llega a los nivel más superficiales.

A pesar de que se trata de un tratamiento cuyos efectos se notan de manera progresiva (los especialistas recomiendan tener paciencia), desde la primera sesión ya se notan algunos efectos que resultan muy interesantes. En primer lugar, después de la primera sesión las piernas no están tan doloridas y el efecto piernas cansadas del que hablábamos al principio desaparece. En segundo lugar, el aspecto de la piel se ve mucho más terso. Una única sesión ya sirve para comprobar que estética y bienestar van siempre de la mano.

Un sistema para remodelar la figura de forma no invasiva

Uno de los aspectos que más rechazo nos provoca a la hora de pensar en hacernos algún tratamiento estético es lo invasivo que éste pueda resultar. En ese sentido, el LPG que aplican en los centros Hedonai se antoja perfecto para remodelar la figura y quitarnos ese miedo que los tratamientos invasivos nos provoca. Ya hemos dicho que el procedimiento es mecánico, pero sus resultados son mucho más efectivos que un masaje, ya que el sistema de rodillos aplica una fuerza que unas manos jamás podrán aplicar.

Además, este sistema para remodelar la figura no resulta nada doloroso, de hecho, deja una sensación de relajación bastante agradable. En ese sentido, volvemos a insistir, el LPG no sólo es un tratamiento de belleza porque nos ayuda a remodelar la figura, es un tratamiento que mejora el bienestar de nuestro cuerpo.

Puedes conseguir la figura deseada con LPG endermologie, el nuevo tratamiento no invasivo que han incorporado a los centros Hedonai y que se utiliza para reducir la grasa adherida en el cuerpo (abdomen, muslos, glúteos) y todos los tejidos adiposos más rebeldes, haciendo hincapié en la celulitis tanto blanda como dura.

¿Para qué sirve el tratamiento LPG?

Lo decíamos al principio, hay zonas que, a pesar de realizar dietas y ejercicio constante y diario, no pierden volumen o simplemente se quedan cúmulos de grasa sin disolver. En ese caso es cuando debemos recurrir al tratamiento LPG que, en el caso de las mujeres suele aplicarse en la zona de las cartucheras, y en el de los hombres en los flancos. A pesar de ello, el tratamiento se puede aplicar en cualquier zona del cuerpo. De hecho, este tratamiento está muy recomendado para prevenir el envejecimiento facial (en una versión de rodillos pensados para el rostro, claro).

Funcionamiento del LPG endermologie: El sistema acopla la acción de 2 rodillos a un sistema de succión, de forma que nos permite tratar el tejido conjuntivo en toda su amplitud; nivel superficial, medio y profundo, (a diferencia de un masaje convencional, que sólo llega a los niveles más superficiales).

¿Qué beneficios tiene el tratamiento LPG?

Aumenta la firmeza del tejido al aumentar el número de fibroblastos (células de la piel) y de colágeno.

al aumentar el número de fibroblastos (células de la piel) y de colágeno. Reorganiza la estructura alterada del tejido subcutáneo , aumenta el drenaje venoso y linfático.

, aumenta el drenaje venoso y linfático. Ayuda a eliminar esa grasa que no desaparece y elimina la celulitis rebelde en cualquier zona de tu cuerpo.

Es compatible con la vida diaria e indoloro . Permite combatir la piel de naranja, gracias a que los masajes tienen un efecto excelente para la circulación.

. Permite combatir la piel de naranja, gracias a que los masajes tienen un efecto excelente para la circulación. Su acción anticelulítica : principal efecto del lipomasaje, con los rodillos se busca movilizar las grasas en profundidad y que de esa manera el cuerpo pueda quemarlas y expulsarlas con mayor facilidad.

: principal efecto del lipomasaje, con los rodillos se busca movilizar las grasas en profundidad y que de esa manera el cuerpo pueda quemarlas y expulsarlas con mayor facilidad. Tiene una acción antirretención de líquidos y drenante : también se promueve que los líquidos e impurezas se expulsen.

: también se promueve que los líquidos e impurezas se expulsen. Permite lograr una silueta más definida y esbelta produciendo bienestar y mejoría general de todo el organismo.

produciendo bienestar y mejoría general de todo el organismo. El tratamiento es personalizado , adaptado a la sensibilidad de la piel de cada cliente.

, adaptado a la sensibilidad de la piel de cada cliente. Mejoría de la celulitis blanda y dura y el aspecto general de la piel.

Duración de las sesiones y precios del tratamiento

La sesión dura en torno a 40 minutos (no es necesario invertir más tiempo, ya que cada zona del cuerpo tiene un tope a partir del que ya no le afecta más la estimulación) y es muy habitual finalizar el tratamiento con 20 minutos de presoterapia, permitiendo acelerar el proceso de eliminación de líquidos.

El tratamiento completo consta de 12 sesiones, pero depende de la persona y tipo de pie, siendo el precio de cinco sesiones de 400 euros con malla de regalo.