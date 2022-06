Mejorar tu sonrisa es posible gracias a los espacios Smysecret en las clínicas Vitaldent

Cuando sonreímos y reímos, nuestro cuerpo desencadena una serie de mecanismos que mejoran la salud de las personas. Numerosos estudios han determinado que la risa y la sonrisa no son algo meramente estético y banal, sino que estas proporcionan muchos beneficios para la salud de las personas. Por un lado, la oxigenación del cuerpo mejora y se regula el pulso cardíaco, es decir, la sonrisa es la forma más sencilla y es tan imprescindible en nuestra vida como respirar profundamente. Por otro lado, los músculos se relajan y el dolor disminuye e incluso puede llegar a desaparecer . Al mismo tiempo, las endorfinas y dopaminas, conocidas como las hormonas de la felicidad, se desbloquean al sonreír y realizan la función de analgésicos naturales, mejorando el ánimo y otras sustancias beneficiosas para la salud en general, como la serotonina, que se asocia a la regulación del sueño.

Las sonrisas, además de proteger la salud, mejoran las relaciones con los demás y favorecen el estado de ánimo, crean empatía y generan felicidad. Sin embargo, muchas personas tapan su boca con la mano para ocultar unos dientes Malposicionados y/o con alteración del color, por complejos estéticos o simplemente porque piensan que su dentadura no será bien recibida, afectando directamente a su autoestima.

Esto explica el aumento de clínicas de estética dental, como es el caso de Smysecret, perteneciente al grupo líder en salud bucodental Vitaldent, que consigue la mejor versión de la sonrisa de las personas, según su diagnóstico, cuidando de encías y dientes, a través de tratamientos cero invasivos, rápidos y eficaces. Su misión es conseguir sonrisas bonitas a través de tratamientos estéticos sencillos, seguros y con emoción. ¿Cómo? Con positividad, innovación, alegría, creatividad, calidad, confianza y empatía.

¿Qué tratamientos ofrece Smysecret?

Con el fin de ofrecer un servicio personalizado y ayudar a cada persona con la mejora de su sonrisa, Smysecret cuenta con una serie de tratamientos estéticos, disponibles en las clínicas Vitaldent y diagnosticados a través de gabinetes personalizados y expertos odontólogos, como la ortodoncia invisible, carillas de composite inyectado, los blanqueamientos y la gingivoplastia.

Anteriormente, muchas personas se mostraban reacias a someterse a un tratamiento de ortodoncia, ya que estos podían llegar a ser incluso traumáticos, generando complejos y problemas de autoestima. Gracias a la ortodoncia invisible, encontramos una solución indolora, fácil y eficaz. Un tratamiento 100% estético que ayuda a alinear los dientes y a enderezar la dentadura a través de alineadores transparentes (férulas) y que se pueden mover fácilmente para su cuidado y limpieza. Estos alineadores son fabricados a partir de un software, por lo que podría decirse que el tratamiento de ortodoncia invisible es un tratamiento digital. A través de este software, se puede controlar también la evolución del tratamiento y, lo que es mejor, previsualizar el resultado final.

Aunque es un tratamiento estético, también contribuye a mantener la boca sana, mejorando la forma de masticar y disminuyendo el riesgo de padecer problemas digestivos. Asimismo, favorece considerablemente la dicción. En este sentido, los dientes y maxilares mal colocados pueden conllevar dificultades en el habla y en la pronunciación de algunos sonidos, por lo que una mordida corregida mejora nuestra capacidad de comunicarnos.

Por otro lado, alinear los dientes contribuye a que las encías estén más sanas, ya que ayuda a estabilizar la posición de las mismas y previene el deterioro de los dientes y las enfermedades periodontales. Además, el alineador puede reducir la tensión que soportan las articulaciones óseas y maxilares, así como corregir la sobremordida y la maloclusión, reposicionando la mandíbula para una mordida correcta.

Ortodoncia que casi no notarás que la llevas

Este tipo de ortodoncia, a diferencia de los brackets tradicionales, es mucho más cómodo y casi no notarás que lo llevas. Al ser transparentes son casi imperceptibles, lo que permite sonreír sin complejos desde el primer día sin interferir en tu estética facial. Los alineadores son los que se adaptan a las personas, siendo un tratamiento flexible e independiente (el tiempo mínimo recomendado es de 22 horas al día) y sin la necesidad de acudir a las típicas visitas mensuales al dentista. Además, los cambios se empiezan a notar desde el primer mes y los precios son accesibles para todos los públicos, ofreciendo una financiación inmediata, ahorrando tanto tiempo como dinero.

Estos tratamientos están enfocados a pacientes con expectativas estéticas y casos con apiñamientos o separaciones más leves o moderadas. Gracias a la tecnología, la ortodoncia invisible está avanzando muy rápido y pronto podrá solucionar cualquier tipo de problemas, desde los más leves hasta los más complicados.

Carillas de composite inyectado para mejorar el tamaño, forma y posición de los dientes

Otro de los tratamientos que Smysecret ofrece son las carillas de composite inyectado. Con este tratamiento conseguirás una nueva sonrisa en tan solo dos citas. Se trata de un tratamiento realizado a base de microcarillas de composite inyectado que permite rediseñar tu sonrisa sin la necesidad de tallar tus dientes naturales. Además, estas carillas hacen posible la desaparición de los defectos dentales, mejorando notablemente el tamaño, la forma, el color y la posición de los dientes. Para ello, es necesario utilizar resina, un material moldeable que permite dar forma a los nuevos dientes del paciente.

Este tratamiento permite diseñar la sonrisa: desde el color al tamaño y la forma, siempre con la ayuda de los expertos de Smysecret. Este procedimiento está pensado para aquellas personas que tienen apiñamiento leve, separación, dientes pequeños, dientes desiguales, amarillos, con manchas u oscuros. Lo más importante es que los dientes naturales no se tallan, por lo que siempre se podrá volver a la sonrisa natural. Para que las carillas duren en el tiempo es imprescindible el uso de una férula rígida o de descarga, así como mantenimientos periódicos llevados a cabo en cada centro Smysecret y prescrito por nuestros doctores. Así como tener unos correctos hábitos por parte de cada paciente.

Blanqueamiento dental GLO en la clínica o desde casa

Este tratamiento es uno de los procedimientos no invasivos más utilizados en la actualidad. Es decir, no es necesario realizar grandes intervenciones para obtener buenos resultados. Con la técnica del blanqueamiento dental, los pacientes pueden elegir el tono de sus dientes y lucirlos según su gusto y diagnóstico. No obstante, lo mejor de este tratamiento es que se puede optar su ejecución en clínica o desde casa (tratamiento doméstico), siendo la mejor opción clínica el tratamiento combinado de los dos anteriores.

El tratamiento Glo Clinic es el que se lleva a cabo en los espacios de Smysecret. Para poder realizarlo es necesaria una limpieza dental previa para que este actúe en todas las zonas de los dientes por igual.

El proceso es muy sencillo: se revisa el color que tiene el paciente en ese momento se protegen los labios y las encías con productos específicos para evitar la sensibilidad dental, se aplica el líquido blanqueante por todos tus dientes y después se coloca la lámpara de luz led para activar el blanqueamiento, durante 8 minutos. Este proceso se realiza 3 veces por lo que en 30 minutos se habrá terminado.

El tratamiento de Glo Home tiene la misma función de blanqueamiento, pero se realiza en casa. Esta facilidad permite elegir el momento adecuado en función del horario del paciente y le permite realizar cualquier otra tarea mientras, como ordenar, ver la televisión o leer. El proceso es muy similar: primero se protegen los labios con el bálsamo para que no se sequen, se coge el vial y se aplica el líquido blanqueante por todos los dientes para, a continuación, colocar la lámpara de luz led para activar el blanqueamiento durante 8 minutos. Este proceso se realiza 3 veces al día, que pueden ser seguidas o divididas en el día. Este kit para casa tiene bluetooth, que permite conectarse a la app de GLO y llevar el seguimiento de tu tratamiento. Descárgala, elige tu tratamiento y listo. Los resultados se notan después de utilizar el producto durante una semana seguida correctamente.

Gingivoplastia, el tratamiento ideal para reducir el tamaño de las encías

Por último, otro tratamiento de estética dental que se realiza en los centros es el de gingivoplastia. Se trata de una pequeña intervención que permite reducir el tamaño de las encías. De esta manera, aquellas personas que muestren en exceso las encías, podrán acortarlas para lucir así una sonrisa mucho más bonita y proporcionada.

En la mayoría de las clínicas dentales, la gingivoplastia se realiza utilizando un bisturí convencional. Sin embargo, este instrumento produce mucho sangrado e implica un postoperatorio doloroso. Para evitar que esto pase, en Smysecret hacen uso de un láser de diodo y cicatriza la herida a la vez que va moldeando la encía. Como consecuencia de ello, la recuperación es más rápida y menos dolorosa.

¿Dónde podemos los tratamientos de Smysecret?

Estos tratamientos estéticos están disponibles en los 73 espacios Smysecret que ha incorporado Grupo Vitaldent en sus clínicas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Con esta marca, Grupo Vitaldent quiere acercarse a un público joven y dinámico de entre 18 y 35 años, con el objetivo de responder a las necesidades y expectativas del público joven, digital y activo, así como expandir nuevas verticales de negocio para continuar avanzando hacia la especialización en el servicio asistencial prestado. En Smysecret entienden las sonrisas como parte fundamental de nuestra alegría, felicidad y confianza. Sonreír hace que conectemos con nosotros mismos y con los demás, nos ayuda a conseguir oportunidades y retos y, en definitiva, hace que seamos más felices.