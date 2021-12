Ya es Navidad y con la llegada de las fiestas todas nos volvemos un poco locas. Sacamos nuestros jerséis navideños y ya no hay quién nos devuelva a la vida real. Sólo volvemos a la Tierra cuando caemos en que la llegada de las fiestas implica la búsqueda de ese regalo de Navidad con el que no sabemos si acertaremos o no.

Para solucionarnos un poco la vida, Parfois lanza su primera colección de perfumes para regalar en Navidad. Sí, como lees. Después de habernos conquistado con su colección de looks coloridos para este invierno y habernos solucionado la vida con sus bolsos acolchados y low cost, ahora llega Parfois para solucionarnos los regalos de Navidad con su primera colección de perfumes.

Acompañando su colección de bisutería, apparel y accesorios, la marca portuguesa, lanza una colección de fragancias para diferentes estilos de mujer y momentos. Cada fragancia es única, una impresión olfativa que se convierte en una forma de expresión personal que nos permite definir como somos en cada momento, por eso se convierten en un regalo perfecto para esta Navidad.

La colección, compuesta por 4 sets de eau de toilette, se lanzará en a través de la web de la firma portuguesa y en tiendas seleccionadas de Parfois, a partir del 2 de diciembre, coincidiendo con la época de Navidad, aumentando así las opciones de regalo perfectas para los fans de la marca.

En total serán 10 aromas diferentes que ofrecen gran diversidad de fragancias, desde más leves para uso diario hasta notas más intensas que combinan con una actitud más nocturna, recreando diferentes personalidades y haciendo por ello que se conviertan en un regalo perfecto para esta Navidad (y con el que acertar seguro).

Así es la colección de perfumes de Parfois para regalar en Navidad

Les Números, Les Nuits y Les Jours se componen de 8 fragancias diferentes y están disponibles en su formato 100ml desde 2 de diciembre. Además, Les Numeró y Les Nuits también estarán disponibles en formato roll-on, formato perfecto para transportar en el bolso y acompañarnos toso el día y la noche.

Les Números Le Número 01 Le Rose Clair; Le Número 02 Le Jaune, Le Número 03 Le Vert, Le número 04 Le Violet, nos presentan olores reconocibles como la rosa o el jazmín, junto con la dulzura de otras flores, y los combinan creativamente con la acidez de los cítricos. Aromas perfectos para coleccionar.

Les Nuits nos trae la intensidad y el misterio con 2 fragancias seductoras que pueden usarse por separado o incluso combinarse entre ellas. Con notas contrastantes de pimienta, vainilla o aromas amaderados, entre otros, son el perfecto equilibrio del lujo y la sencillez.

Les Jours nos trae dos aromas repletos de energía y perfectos para empezar el día, con sorprendentes combinaciones de aromas son perfectos para acompañar el ritmo diario.

Le Jardin nos invita a entrar en un jardín, extrayendo de las flores más especiales dos bouquets con personalidad propia.