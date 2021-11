Low cost, acolchados y en cuatro colores, así son los bolsos de Parfois que combinan con todo.

A pesar de que esta temporada las tonalidades atrevidas y chillonas se han convertido en las protagonistas de las nuevas colecciones, hay básicos que nunca pasan de moda. Es el caso de los vestidos negros, que son un eterno fondo de armario que variará su estilismo en función de cómo lo combinemos, o de los vestidos de punto, una prenda sencilla que ha llegado para solucionarnos la vida. En ese sentido, la nueva colección de Parfois se antoja perfecta porque entre sus novedades tiene el complemento perfecto y que combina con todo.

Se trata de un bolso low cost y acolchado que está disponible en cuatro colores y que una vez que lo fiches será tu mejor compañero de aventuras de la temporada. Con un tamaño perfecto (ni maxi ni mini), los bolsos acolchados y low cost de Parfois tienen un diseño que no puede estar más en tendencia.

Si ya la temporada pasada el tejido acolchado se convirtió en el protagonista, esta temporada se reafirma en su presencia en todas las prendas y accesorios. Por eso los nuevos bolsos de Parfois no pueden estar más en tendencia. Además, su diseño de bandolera hace que los bolsos acolchados de Parfois sean súper cómodos y prácticos (sin renuncia al estilo) y así no tengas ninguna duda a la hora de ficharlos para tus looks del día a día.

Disponibles en cuatro colores (negro, camel, teja y azul), los bolsos acolchados de Parfois combinan con todo. No sólo en los tonos clásicos, como son el negro y el camel, también combinan con todo los modelos azul y teja, que no pueden ser unas tonalidades más propias para el otoño invierno.

Aunque, ni el acolchado ni la posibilidad de que combinen con todo es lo que hace que los bolsos de Parfois sean un súper fichaje, en realidad, es su precio lo que más nos llama la atención de este complemento súper en tendencia de la firma portuguesa.

Estamos acostumbradas a que Parfois ofrezca artículos súper en tendencia a precios bastante económicos, pero que unos bolsos acolchados y que combinan con todos sean tan baratos nos encanta. Con infinitas posibilidades de combinación, los bolsos acolchados de Parfois, disponibles en cuatro colores, tienen un precio de 17,99 euros. Bastante económicos, los bolsos de Parfois se postulan ya como un must para los looks del día a día porque combinan con todo y nos solucionan la papeleta de los looks de temporada.

Así es el bolso low cost y acolchado de Parfois

Se trata de un bolso bandolera de diseño acolchado de náilon y confeccionado con poliéster reciclado. Cuenta con un cierre de solapa con imán y su asa es de bandolera ajustable. Además, tiene un bolsillo interior y exterior con cremallera.

Disponibles en cuatro colores, el bolso low cost y acolchado de Parfois tiene un precio de 17,99 euros.