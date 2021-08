Wavy bob, el corte de pelo favorito de las mujeres mayores de 50 para volver a la oficina con un cambio de look.

No nos cansamos de repetir que el corte de pelo bob es uno de nuestros favoritos (estamos todavía in love con el FRENCH BOB). Es un corte de pelo moderno y distinguido, y lo mejor, muy versátil. Este otoño, nuestro corte de pelo preferido se actualiza con ondas naturales y desenfadadas, dando lugar al wavy bob.

A pesar de seguir las rutinas para fortalecer el pelo, tras la exposición que ha sufrido nuestro cabello en verano por el cloro, el salitre y el sol, la llegada de septiembre se antoja el momento idóneo para apostar por un corte de pelo para sanear la melena. Además, con la vuelta a la oficina nos apetece lucir una melena más fresca, cuidada y natural. Las melenas por encima de los hombros, fáciles de mantener y súper femeninas están muy de moda, y es por eso que el corte de pelo wavy bob tiene todos los elementos necesarios para ser el corte de pelo favorito de las mujeres mayores de 50 años para volver en septiembre a la oficina.

De cara al otoño buscamos un corte de pelo que sanee nuestra melena, que sea fácil de mantener y que tenga volumen. Puede parecer que pedimos demasiado, pero no es así. El corte de pelo wavy bob cumple todas nuestras expectativas y más, es cómodo, femenino, y la opción perfecta para las mujeres con el pelo fino y poca densidad, ya que las ondas de medios a puntas aportan mucho volumen a nuestro cabello. Para potenciar más ese efecto de volumen podemos jugar con unas mechas money piece.

En qué consiste el corte de pelo wavy bob

Este corte es ideal a cualquier edad, pero queda especialmente bien a mujeres mayores de 50 años, ya que rejuvenece muchísimo y aporta volumen y textura a la melena. Nos encanta sobre todo porque es una opción fácil de peinar y mantener, además, es el corte capilar indicado para dar rienda suelta a tus ondulaciones y rizos naturales.

Lo mejor son las infinitas posibilidades que tendremos para jugar con nuestra melena si finalmente nos decantamos por pedir un corte de pelo wavy bob a nuestro peluquero. Podemos llevar la raya en medio o a un lado, sumarle un flequillo recto o en cortina, despeinar las puntas para un efecto más desenfadado.

Otro punto positivo de este corte de pelo es que puedes elegir el largo que más te guste, ya sea una melena muy corta a ras de la barbilla o una media melena que roce los hombros, pasando de esta manera a ser un long bob. Sea cuál sea el largo por el que te decidas el wavy bob es el corte capilar favorito de las mujeres de 50 años, y todo indica a que arrasará este septiembre con motivo de la vuelta a la oficina.

Wavy bob, cómo pedirlo en la peluquería

A la hora de pedirle a tu peluquero el corte wavy bob, debes tener en cuenta cuál es tu tipo de cabello, y que detalles de tu nuevo estilo capilar pueden sentar mejor a tu rostro. Para melenas de cabellos finos lo ideal son las capas cortas, ya que aportarán mucho volumen y textura, mientras que si tu cabello es más bien grueso lo mejor son cortes más largos. Si tienes el pelo rizado deberás elegir con tu peluquero si dar volumen a la parte trasera o delantera, según tu cabello.

También puedes pedir en tu peluquería diferentes tipos de acabados, así aunque lleves mucho tiempo con la misma longitud de melena sentirás que cambias de estilo capilar. Puedes decantarte por un acabado recto, en el que el largo de tu melena esté igualado; o por un acabado invertido, por lo que el corte en la parte delantera se alargará enmarcando tu rostro y aportando mucho movimiento a tu melena.

Cómo peinar el corte de pelo wavy bob

Lucir un corte de pelo wavy bob no implica tener que llevar la melena siempre peinada de la misma manera. La elección de la raya (ya sea en medio y recta, a un lado y en zig zag…) y el peinado del flequillo, hará que puedas verte con diferentes estilos capilares sin cambiar de corte de pelo, así no te canses del wavy bob. Aunque estamos seguras que no lo harás.

Para días más especiales puedes probar a peinar tu melena hacia atrás con un efecto mojado, hacerte ondas marcadas con tenacillas… Los complementos como diademas y horquillas se convertirán en tu mejor aliado, y gracias a detalles en ellos como brillantes, perlas… lograrás estilos muy diferentes sin tener que renunciar a tu comodísimo nuevo corte de pelo. Será por esto mismo, por la suma de comodidad, versatilidad y elegancia que aporta, que el corte de pelo wavy bob es el favorito esta temporada entre las mujeres mayores de 50 años.