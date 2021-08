French bob, el corte de pelo sofisticado que nunca pasa de moda y tienes que probar este verano.

Has visto el nuevo corte de pelo de tu mejor amiga y te ha entrado el gusanillo. Su nuevo blunt cut desfilado, que ha combinado con las mechas que arrasan este verano, y te han entrado ganas de hacerte un buen cambio de look. No te culpamos, también estamos deseando probar algunos de los cortes de pelo para conseguir volumen que están triunfando este verano. Aunque, en realidad, buscamos un corte de pelo sofisticado que no pase de moda y que merezca la pena probar este verano. Después de haber visto la cuenta de Instagram de Taylor LaShae, tenemos claro cuál es el corte de pelo con el que hay que atreverse este verano: con el french bob.

Vale que el french bob es el corte de pelo más clásico y atemporal de la historia, pero después de haber visto lo bien que le sienta a LaShae este corte de pelo tan sofisticado, creemos que este verano es el momento de apostar por él. Sofisticado, elegante, atemporal e irresistible, el french bob es ese corte de pelo que hay que llevar al menos una vez en la vida y que toda chica de alma parisina debe probar este verano.

El corte de pelo french bob se ajusta a la zona del pómulo (ni más arriba ni más abajo), aportando al rostro una frescura y naturalidad que ayudan a la hora de restar años. En el caso del flequillo (si todavía no has apostado por llevarlo, ha llegado tu momento), éste ayuda a aportarle al corte de pelo ese je ne sais quoi que tienen nuestras vecinas francesas y que ahora les vamos a copiar para tener el look parisino con más glamour de todo el verano.

A quién favorece el french bob

Eres la candidata perfecta para llevar un bob si tienes las facciones suaves y el cuello largo; también te quedará ideal si tienes la cara ovalada o alargada.

Si te decides por el long bob (el french bob en versión larga), debes saber que es el corte perfecto para aquellas personas que tienen el pelo muy fino porque crea la ilusión de más volumen y grosor. Es también la versión ideal si tienes la cara redonda o cuadrada.

Cómo se hace un french bob

A diferencia de otros tipos de bob, éste es quizás el más purista, ya que se trata de una melena corta en la que no hay lugar para las capas, los desfilados o los degradados. El french bob es un corte de pelo que se inspira en el clásico corte de pelo bob, pero acorta la melena un par de centímetros más. Ahí justo es donde está la clave del efecto sofisticado de este corte de pelo que nunca pasa de moda.

A la hora de elegir el largo es muy importante acertar con la altura, que debe estar a la altura del pómulo para que resulte favorecedor y no endurezca nuestros rasgos (y con ello echarnos años encima). Las parisinas con más estilo juega, además, a apostar por el estilo invertido y suelen dejar la parte trasera algo más corta.

El secreto de un french bob perfecto

Aunque, el verdadero secreto de este corte de pelo es dejar que la melena vaya a su libre albedrío. Es decir, si apostamos por un french bob es preferible que no invirtamos tiempo en peinar nuestra melena, ya que el efecto glamuroso lo conseguiremos si apostamos por la naturalidad (como hace nuestra querida Taylor LaShae).

En ese sentido, el corte de pelo mini bob con flequillo resulta súper favorecedor a aquellas mujeres con cabello ondulado, ya que sus ondas jugarán a darle frescura y movimiento a una melena con la que quitarnos años de encima y, sin duda, pareceremos mucho más jóvenes.

El toque final del corte de pelo al más puro estilo parisino lo da el flequillo, que en esta ocasión es de cortina y se presenta algo más tupido. A veces, además, se inspira en el estudiado efecto trasquilón para conseguir ese aspecto juvenil y desenfadado que sólo un corte de pelo inspirado en las parisinas podía lograr. Un corte de pelo sofisticado y atemporal para probar sí o sí este verano.