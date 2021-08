De las money piece a las illuminage, todas las mechas que arrasan este verano 2021 en las peluquerías

Es inevitable que, al llegar el verano, a todas nos entren unas ganas locas de aclarar nuestra melena, aunque siempre teniendo en cuenta los trucos para cuidar el pelo en verano. Buscamos desesperadamente la manera de que los efectos del sol se noten en nuestra melena durante todo el tiempo. A estas alturas ya hemos descubierto el poder de las money piece y la sutileza de las mechas illuminage nos tiene encandiladas, pero seguimos sin tener muy claro cuáles son las mechas más en tendencia del verano (la culpa la tienen los nombre tan raros que tienen) ni si van bien para nuestro cabello.

Después de haber observado las tendencias capilares que pisan fuerte en el street style y haber observado las melenas de todas nuestras amigas (somos las únicas que todavía no nos hemos aclarado el cabello), sabemos cuáles son las mechas que arrasan este verano en las peluquerías.

Como avanzábamos al principio, las money piece y las illuminage son dos de las mechas más demandadas en las peluquerías este verano, pero no son las únicas. ¿Te suenan las melting nude? ¿Has oído hablar de las mousy hair? ¿Crees que unas face framing te quedarían bien? Tranquila, antes de que te pierdas entre tanta terminología, te contamos todo sobre las mechas que arrasan este verano en las peluquerías, desde las money piece a las illuminage, pasando por las mousy hair, para que tengas claro qué es lo que tienes que pedir la próxima vez que vayas al salón de belleza.

Qué son las mechas face framing y por qué se llevan este verano

Son las mechas más sutiles pero más efectivas del verano, por eso son tan demandadas en las peluquerías. También se las conoce como chunky lights o mechas maquillaje y esta última denominación ya nos da bastantes pistas. El objetivo de esta técnica no es otro que enmarcar tu rostro con unos mechones delanteros más claros que el resto de tu cabello y de ahí que muchos expertos comenten que tiene el mismo poder iluminador que un buen maquillaje. Aunque antes de acudir a la peluquería a pedir unas face framing debes saber algunas cuestiones más sobre ellas.

No es lo mismo un cabello con mechas (distintos reflejos repartidos estratégicamente con los que se consigue un efecto iluminador inmediato) que unas mechas face framing (únicamente localizadas a los lados de tu cara), por eso estas mechas son las favoritas de las que quieren rejuvenecer su aspecto pero no quieren teñir su cabello por completo o alterar su aspecto con otro tipo de mechas.

Qué son las mechas money piece y por qué se llevan este verano

Las mechas money piece son la fusión perfecta entre las clásicas balayage y las recién llegadas face framing y eso, precisamente, es lo que las hace tan favorecedoras, porque cogen lo mejor de ambas técnicas y las funden en uno.

Las mechas money piece consisten en seguir la técnica de las mechas balayage, pero añaden unos mechones muy claros en la parte delantera para enmarcar el rostro e iluminarlo por completo. Estos mechones (los delanteros) comienzan desde la raíz del cabello y se van fundiendo con el resto de coloración a partir de medios.

Es una técnica que aporta mucha luminosidad al rostro (ideal para verano), con tonalidades más claras que el resto del cabello que, además, ayudan a conseguir un efecto visual de volumen. Las money piece, en definitiva, son la fusión perfecta entre dos de las técnicas de coloración más demandadas en las peluquerías y por son son las que más se llevan este verano.

Qué son las mechas illuminage y por qué se llevan este verano

Se trata de una técnica que busca iluminar el cabello de forma natural, como su propio nombre indica. El efecto que consigue es similar al del reflejo del sol en la melena, ofreciendo un tono más claro, pero muy natural, de ahí que este tipo de mechas sean tan demandadas este verano.

A la hora de decantarnos por esta técnica de coloración hay que tener en cuenta que los puntos de luz este procedimiento se ubican en lugares estratégicos de la propia melena y no es necesaria una decoloración. Por lo tanto, la melena luce saludable y libre de daño.

La técnica de coloración illuminage crea transiciones imperceptibles con reflejos que aportan un brillo muy natural, además, lo aplican mediante la técnica del contouring capilar, que consiste en aclarar gradualmente en largos y puntas para un efecto de reflejos por el sol muy bonito y natural.

En ese sentido, la técnica illuminage se postula como la favorita de este verano para aclarar e iluminar el cabello de forma natural, sin dañar el pelo y con poco mantenimiento, ya que el contouring capilar ayuda a que el efecto visual sea mucho más duradero.

Qué son las mechas melting nude y por qué se llevan este verano

Las melting nude son unas mechas que se llevan a cabo a través de una una técnica que combina varios tonos de reflejos con el color base de tu propio cabello, de forma que el aclarado de la melena se produce de una forma muy natural, la razón por la que son unas de las mechas que más se llevan este verano. Es una especie de fundido, en el que las transiciones de color son imperceptibles, que consigue aportar mucha vida y movimiento al pelo.

Las melting nude son unas mechas que se basan en una técnica de coloración sencilla, que se adapta a cada rostro y que ilumina y resalta las zonas frontales. Lo mejor de todo es que no requiere un mantenimiento a corto plazo, ya que no crea ningún efecto raíz.

Las melting nude, al igual que las clásicas mechas balayage, se realiza en mechones finos pero con diferentes tonalidades de rubios y nudes (que no son más que unas tonalidades de cabello naturales) para lograr una fusión de tonalidades degradada y natural. A diferencia de otro tipo de mechas, las melting nude son aptas para todo tipo de cabellos, sin distinción entre rubios, morenos o castaños.

Qué son las mechas mousy hair y por qué se llevan este verano

Las mechas mousy hair (del inglés, cabello tímido) es una técnica de coloración muy suave que ilumina el cabello sin ser un acabado muy brusco. De ahí que sea una técnica de coloración ideal para melenas morena, castañas claras o rubias que quieren un aclarado más sutil y natural que se asemeje a los reflejos creados por el so, por eso son una de las mechas que más se llevan este verano. A pesar de ser una técnica sutil, eso no implica que el resultado final no sea rompedor, ya que las mechas mousy hair nos ayudan a iluminar el rostro, consiguiendo un efecto súper rejuvenecedor.

La técnica mousy hair es muy similar a las mechas balayage, pero en este caso se realiza de mechón a mechón y se escogen diferentes tonos de tinte según la zona del pelo, un tono por encima de la base natural para aplicar en las raíces y un tono por debajo de la base para medios y largos.