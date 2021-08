La rutinas que debes seguir para fortalecer el pelo después del verano

A pesar de haber seguido todos los trucos para cuidar el pelo en verano recomendados por los peluqueros, tu melena sufre todas las consecuencias del verano. Además de los efectos de la sal, el sol y el cloro, este verano te has marcado algunos de los peinados súper fáciles de hacer con la plancha y has recurrido a la decoloración estrella de la época estival: las money piece. Todo ello ha traído consigo que tu pelo no tenga el mismo aspecto que antes de empezar el verano y sabemos que te mueres de ganas de recuperarlo.

En ese sentido, además de cortar por lo sano (no pasa nada por ir a la peluquería y cortarse ese par de deditos de puntas estropeadas), hay una serie de rutinas que debes seguir para fortalecer el pelo después del verano y que éste recupere su aspecto natural.

Para saber cuáles son los trucos y recomendaciones que debemos seguir para fortalecer el pelo después del verano, hemos hablado con los expertos peluqueros de L'Oréal, que nos han dado algunas recomendaciones súper interesantes para que nuestro cabello vuelva a ser el que era antes de irnos de vacaciones de verano.

Trucos para fortalecer el pelo después del verano

Aquí el calentamiento lo hacemos a base de consejos, preparando nuestro cabello con pequeños gestos diarios que ayudarán a que nuestro pelo se vea sano y fuerte.

Al lavar, aclara con agua templada . La caliente estimula la producción de sebo y, además, puede dañar los folículos.

. La caliente estimula la producción de sebo y, además, puede dañar los folículos. Cuidado con las herramientas de calor . Nos referimos a planchas, tenacillas y demás. Úsalas a baja temperatura y, a poder ser, con poca frecuencia.

. Nos referimos a planchas, tenacillas y demás. Úsalas a baja temperatura y, a poder ser, con poca frecuencia. Mejora tu alimentación . Después hablaremos de las vitaminas para fortalecer el pelo pero ya te vamos adelantando que tu forma de comer puede afectar al estado de tu cabello. Frutas, verduras, pescado… Necesita de todo para crecer fuerte.

. Después hablaremos de las vitaminas para fortalecer el pelo pero ya te vamos adelantando que tu forma de comer puede afectar al estado de tu cabello. Frutas, verduras, pescado… Necesita de todo para crecer fuerte. Peina primero las puntas . Te ahorrarás los tirones y, con esto, no lo debilitarás tanto.

. Te ahorrarás los tirones y, con esto, no lo debilitarás tanto. Seca sin frotar . Coloca la toalla como un turbante para eliminar la humedad sin caer en el clásico frota-frota (buen amigo del frizz , por cierto).

. Coloca la toalla como un turbante para eliminar la humedad sin caer en el clásico frota-frota (buen amigo del , por cierto). Hay pequeños hábitos que ayudan a fortalecer el pelo o evitar que se debilite como secarlo o peinarlo correctamente.

Productos para fortalecer el pelo después del verano

Una vez que tienes claras estas pequeñas recomendaciones, ahora toca ver los distintos niveles de tratamientos que puedes ir asumiendo según tu tiempo o tus hábitos. Lo más importante es que no abandones (igual que el gimnasio).

1. Rutina para fortalecer el pelo: Champú + masajes capilares

Su objetivo es reforzar el pelo débil. Empezamos con un entrenamiento básico: el lavado. Primero, moja tu cabello con agua tibia para abrir la cutícula y que penetren mejor los cuidados que vas a darle. Después, aplica un champú fortificante y masajea. Busca una fórmula que esté enriquecida con biotina, vitamina B5 y arginina (capaz de penetrar en el interior de la cutícula), para que ayude a reforzar la fibra para que crezca más fuerte. El masaje, por su parte, contribuye a mejorar la circulación del cuero cabelludo.

2. Rutina para fortalecer el pelo: Acondicionador + peine

El objetivo es desenredar y suavizar. ¿Tienes un minuto mientras lo lavas? Dedícalo a aplicar el acondicionador de medios a puntas. Déjalo actuar y aprovecha para pasarle un peine de púas anchas. Luego, aclara con un buen chorro de agua templada tirando a fría —para cerrar la cutícula— y verás qué fácil te resulta desenredar tu pelo.

3. Rutina para fortalecer el pelo: Mascarilla para el cuero cabelludo y los largos

Objetivo: estimular la raíz y recargar el cabello. Subimos un poquito más el nivel con la Power Mask de Elvive Full Resist, un complejo fortificante multiusos que también contiene el cóctel de arginina, biotina y vitamina B5. Y apunta: está libre de siliconas para un tacto natural. ¿Ejercicios dentro de esta fase del entrenamiento? Los que prefieras. Puedes usarla como mascarilla habitual en tus lavados, como tratamiento para los largos, aplicarla en el cuero cabelludo para estimular la raíz o aprovechar que tienes la opción de no aclararla para dejar que fortalezca tu pelo durante todo el día. La Power Mask de Elvive Full Resist de L’Oréal Paris es una gran aliada para fortalecer el pelo desde la raíz gracias a su fórmula, su textura ligera y su acción multiusos.

4. Rutina para fortalecer el pelo: Crema de peinado

Su objetivo es proteger el pelo de la fricción diaria. Tu pelo empieza a sacar músculo pero, para enfrentarse sin miedo al cepillo, todavía le falta un empujoncito. Dáselo con una crema sin aclarado, que lo proteja y prevenga la rotura por el uso de secadores o planchas. A mayores, procura no hacerte peinados tirantes que puedan tensionar tu cabello.

5. Rutina para fortalecer el pelo: Gama completa + hábitos saludables

Su objetivo es fortalecer el pelo durante todo el día. Este puede ser el último paso de tu rutina capilar o el primero, porque si tienes mucho interés en darle fuerza a tu melena nada te impide empezar por aquí e ir a lo grande.

Este entrenamiento combina el uso habitual de todos los productos para fortalecer el pelo que te hemos ido presentando con una serie de hábitos como hacer ejercicio o evitar el estrés. ¿Reto aceptado? ¿Quieres fortalecer tu pelo de la forma más completa posible? Recurre a los productos refuerzan el cabello frente a la rotura y, además, apuesta por las vitaminas.

Para cuidar tu cabello desde el interior es crucial aportarle los nutrientes necesarios día tras día. ¿Cómo? Con una dieta equilibrada y rica en vitaminas. Las del grupo B —como la biotina— suelen ser las más recomendadas en temas de salud capilar pero también las de los grupos A y D.

No nos olvidamos tampoco de los minerales como el hierro o el zinc, fundamentales para la síntesis de las proteínas. En cualquier caso, nadie mejor que un experto en la materia para ayudarte a incorporar estos activos en tu alimentación.