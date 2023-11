Cabellos trenzados y crestas con corona, la nueva propuesta capilar del sevillano Manu Aroa inspirada en las rave y los mutantes.

La temporada otoño-invierno es una de las que más visitas a la peluquería experimenta. Con el frío, los días más cortos y la imposibilidad de buscar looks atrevidos, las mujeres recurren a distintos cortes de pelo con los que darle algo de frescura a sus looks. Cortes de pelo para conseguir volumen, mechas sand balayages para jugar con las texturas o propuestas atrevidas como las del estilista sevillano Manu Aroa son la clave de esta temporada capilar, denominada Mutante y con una clara inspiración en las fiestas clandestinas denominadas rave.

Visionario, coraje, resistencia, y sensibilidad son las cuatro cualidades de la personalidad que conforma al mutante, el encargado de detener la destrucción del mundo contaminado por la acción del ser humano. El estilista ha decidido trasladarnos su preocupación por el medio ambiente a través de un ser mutante que viene de otras tierras para salvarla a la nuestra de la destrucción a la que la estamos sometiendo.

El ser mutante porta en su genética el GEN X, que le permite desarrollar de forma natural poderes y habilidades extraordinarias que superan al ser humano gracias a su excelente mutación. La mutación. ese cambio al azar en el ADN, es un valor en positivo en este caso pues consigue a través de sus poderes reavivar y llenar de color un mundo gris que parece que se apaga.

Las fiestas clandestinas, fuente de inspiración de Manu Aroa

Para esta colección, al autor le ha servido como inspiración la temática rave, unas fiestas clandestinas que surgieron en la década de 1980 en Reino Unido. Tradicionalmente de música electrónica, los jóvenes empezaron a reunirse en lugares abandonados como graneros o fábricas para bailar hasta bien entrado el amanecer. Por otro lado, el fenómeno rave también ha estado ligado a los efectos lumínicos o el uso de luces Led.

Así es la colección de estilismos de Manu Aroa

En Mutante podemos observar cómo los cabellos trenzados o crestas se acompañan de coronas. diamantes v destellos de luz en cada uno de sus personajes. Mutante. una producción más allá de la peluquería La entrega cuenta con look llenos de prendas muy coloridas y hechas totalmente a mano, tejidos customizados llenos de personalidad que conforman una línea bastante revolucionaria.

"En este trabajo no he querido realizar solo una producción de peluquería, sino que todo el estilismo lo he creado para darle importancia a mi mensaje y por supuesto también he querido visualizar la importancia de la reutilización", explica el estilista sevillano Manu Aroa.