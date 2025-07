Carmen Orozco, médico y cirujana capilar: “"Para que el pelo no absorba el cloro hay que mojarlo antes con agua corriente y usar acondicionador como barrera protectora".

La temporada de playas y piscinas es una de nuestras favoritas porque estamos relajadas y podemos disfrutar de un merecido descanso. Aunque ese merecido descanso puede tener consecuencias no muy atractivas para nuestro cabello. La sal, la exposición solar y el clor hacen mella en nuestro cabello y sus efectos se hacen palpables, no sólo en el aspecto de nuestro pelo, sino también en su salud. Sobre todo, en el caso del cloro, que es uno de los agentes externos con mayor efecto negativo para nuestro pelo. Por eso, el uso de mascarillas hidratantes se incrementa en la época de verano, aunque ni es el único producto que podemos utilizar como aliado para minimizar los daños del cloro ni sólo los cosméticos nos ayudan a cuidar nuestro cabello.

A pesar de que el salitre suele dejarnos el pelo con un aspecto bastante seco, la sal no es de los agentes más nocivos para el cabello. Al ser un agente químico bastante potente (a fin de cuentas, se utiliza para mantener el agua de la piscina limpia), el cloro causa daños mucho más significativos sobre nuestro cabello. "El cloro puede despojar el cabello de sus aceites naturales, dejándolo seco, quebradizo y propenso a la caída, así como irritar el cuero cabelludo, causar picazón y descamación", advierte la doctora Carmen Orozco, del Hospital Capilar. La especialista en cirugía capilar habla sobre los cuidados capilares que debemos hacer para minimizar el efecto del cloro en nuestro cabello y da sus propias recomendaciones.

Recomendaciones para llevar a cabo antes de meternos en la piscina, trucos para realizar después, productos con los que repeler el cloro de nuestro pelo o tratamientos específicos para recuperar el aspecto saludable de nuestro cabello son algunos de los temas que aborda la especialista del Hospital Capilar. Si vas a pasarte lo que queda de verano en la piscina, toma nota.

Cómo prevenir los daños del cloro en el cabello

El cloro es uno de los agentes externos que más daña el cabello. / pexels

De todos los agentes externos que pueden causar daños en nuestro cabello, quizás el cloro sea el más nocivo. Eso, unido a la exposición solar, puede conllevar daños considerables en nuestro pelo, por lo que es importante prestar especial cuidado a nuestra melena estos días de vacaciones. La especialista en cirugía capilar comparte algunos de los cuidados preventivos que debemos tener en cuenta a la hora de ir a la piscina.

Mojar el pelo con agua corriente : “Prevenir que el cloro dañe el pelo es crucial para mantener una melena sana durante la temporada de piscinas. Una de las formas más efectivas es mojar el cabello con agua corriente antes de entrar a la piscina, ya que al estar mojado absorbe menos el cloro”, explica la doctora Carmen Orozco.

: “Prevenir que el cloro dañe el pelo es crucial para mantener una melena sana durante la temporada de piscinas. Una de las formas más efectivas es mojar el cabello con agua corriente antes de entrar a la piscina, ya que al estar mojado absorbe menos el cloro”, explica la doctora Carmen Orozco. Usar acondicionador antes de bañarnos : “También recomiendo utilizar un acondicionador sin enjuague antes de meternos en la piscina para crear una barrera protectora, así como enjuagar el cabello inmediatamente después de salir de la piscina para eliminar cualquier residuo de cloro”, añade la especialista.

: “También recomiendo utilizar un acondicionador sin enjuague antes de meternos en la piscina para crear una barrera protectora, así como enjuagar el cabello inmediatamente después de salir de la piscina para eliminar cualquier residuo de cloro”, añade la especialista. Utilizar un gorro: La especialista recomienda el uso de gorros de para proteger el cabello del cloro. “De hecho, los de silicona son, generalmente, más efectivos que los de látex o tela, ya que proporcionan un mejor sellado y son más duraderos. Estos gorros ayudan a minimizar la exposición del cabello al agua clorada y son una excelente inversión para aquellas personas que frecuentan las piscinas y que buscan mantener la salud capilar”, explica la doctora Carmen Orozco.

Los aceites naturales, los grandes aliados para “repeler” el cloro

Los aceites naturales ayudan a proteger el pelo del cloro. / pexels

Cualquier protección extra es bien recibida a la hora de cuidar nuestro cabello del cloro. Por eso, además de los trucos y recomendaciones que la doctora Carmen Orozco hace para antes de bañarnos, la experta también aconseja utilizar productos capilares que repelan el cloro. Hablamos de los productos capilares que pueden ayudar a crear una barrera protectora contra este químico.

“Los aceites naturales, como el aceite de coco o el aceite de argán, son excelentes opciones, ya que recubren el cabello y evitan que el cloro penetre en la cutícula”, explica la doctora. Además, estos productos no sólo contribuyen a “repeler” el cloro, también nutren e hidratan el cabello.

“Otra opción es utilizar acondicionadores sin enjuague y sprays protectores, que pueden proporcionar una capa adicional de protección, manteniendo el cabello hidratado y menos susceptible a daños”, sostiene la doctora Carmen Orozco.

Utilizar un buen champú y no renunciar a las mascarillas, la clave de la rutina capilar en verano

Las mascarillas hidratantes ayudan a reparar el cabello después de la exposición al cloro. / pexels

A pesar de los debates que genera la periodicidad con la que lavamos nuestro cabello, en verano no hay dudas, el pelo hay que lavarlo de manera diaria, sobre todo, si hemos ido a la piscina o la playa. Es fundamental seguir una rutina de lavado y cuidado del cabello que contrarreste los efectos del cloro y de la exposición al sol.

En esa rutina capilar, la doctora Carmen Orozco recomienda “lavar el pelo con un champú clarificante una o dos veces por semana para eliminar los residuos de cloro y otros productos, además de usar un acondicionador hidratante después de cada lavado, ya que es crucial para reponer la humedad”.

Uno de los efectos del cloro en nuestro cabello es la deshidratación, por lo que habrá que prestar más cuidado a la nutrición y el tipo de productos con el que lo consigamos (además de la frecuencia). “Incorporar mascarillas capilares una vez a la semana también puede ayudar a mantener una melena suave y saludable”, añade la especialista.

Cuál es el champú que mejor elimina el cloro del cabello

Usar un champú clarificante ayuda a eliminar el cloro del pelo. / pexels

A la hora de lavar nuestro cabello después de una jornada de piscina, es probable que el champú tarde en hacer su efecto, que no produzca espuma como siempre o que el pelo no quede limpio, a pesar de hacer múltiples pasadas. La razón es que el cloro no deja de ser un agente químico y hay que eliminarlo de nuestro cabello de forma especial, con productos especiales.

“El champú más adecuado para casos de exposición frecuente al cloro es uno clarificante, ya que está formulado para eliminar eficazmente este químico, los minerales y otros residuos acumulados en el cabello. Además, es beneficioso elegir un champú que contenga ingredientes hidratantes y nutritivos, como la glicerina, el aloe vera y las proteínas de seda, que ayudan a restaurar la humedad y la elasticidad del cabello”, expone la doctora Orozco.

Los tratamientos que recuperan el cabello del daño del cloro

Los tratamientos ayudan a fortalecer el cabello después de la exposición al cloro. / pexels

Una vez que hemos eliminado el cloro y cualquier residuo de nuestra melena, es importante cuidarla de todo el daño que este agente químico haya podido causar. Después de una jornada de piscina, es normal que nuestro cabello tenga un aspecto debilitado, seco e incluso menos denso. En ese contexto es donde entran en juego los tratamientos específicos para cuidar el cabello. “Los tratamientos de queratina son muy efectivos, ya que fortalecen el cabello y mejoran su resistencia a los daños”, explica la doctora Carmen Orozco.

“Además, los tratamientos de acondicionamiento profundo, que incluyen ingredientes como el aceite de jojoba y la manteca de karité, pueden restaurar la hidratación y suavidad del cabello. Para las que buscan una solución rápida, las ampollas capilares reparadoras también son una excelente opción para revitalizar el cabello dañado por el cloro”, concluye la especialista.