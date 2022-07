Las claves para combatir la celulitis y presumir de piernas este verano.

Todos los veranos nos planteamos las mismas cuestiones. Cómo proteger la piel del sol, si podemos seguir con la depilación láser en verano o cómo cuidar el cabello para paliar los efectos del sol, la sal y el cloro si hemos recurrido a los tintes naturales con los que despedirte de las canas. En el caso de la imagen, uno de los aspectos que más nos preocupa es la celulitis y cómo combatirla para presumir de piernas este verano. Aunque los exfoliantes para el cuerpo suelen sernos de gran ayuda, no son los únicos aliados a la hora de combatir la celulitis y presumir de piernas este verano.

Más allá de la estética, la celulitis también tiene un componente de salud, ya que muchas mujeres que la padecen sientes dolores bastante fuertes. Bastante difícil de eliminar, hay algunas claves para combatir la celulitis que pueden ayudarnos a minimizar su presencia y a llevar una vida mucho más saludable. Te contamos cómo.

Qué es la celulitis y cómo cambatirla

La celulitis es la acumulación células grasas y tejido adiposo bajo la piel que forma una especie de cavidades con apariencia de hoyuelos, en esta, llamadas comúnmente piel de naranja por su aspecto acolchado similar al de la fruta. Las zonas más propensas a sufrirla son los muslos, glúteos, cadera y vientre, aunque se puede tener en cualquier parte del cuerpo. En España, es algo más habitual de lo que se cree, de hecho, según datos que maneja Nutritienda, la empresa online de productos de salud y belleza, ocho de cada diez mujeres sufre celulitis, y para el 65 % de ellas, además, supone un grave problema estético que, en muchas ocasiones, les avergüenza, especialmente en verano. La mayoría intenta buscar soluciones, aunque muchas veces no es tan fácil, ya que estas variarán según cuál sea la causa y grado del problema.

"La celulitis es uno de los problemas estéticos que más preocupa a las mujeres españolas y uno de los que más difícil solución tiene, ya que la gran mayoría de las causas, como son la genética, el sexo o las hormonales no se pueden evitar. Lo ideal es que aprendamos a valorar nuestro cuerpo como es, pero, aún así, no es fácil y muchas mujeres desean buscar soluciones para mejorar el aspecto de su piel. Por ello, queremos que sepan que no todo está perdido, ya que existen multitud de remedios, ejercicios y técnicas para disminuir sus efectos. Recomendamos seguir estos consejos, ya que, no solo notarán como la celulitis mejora de manera considerable, sino que, además, mejorará su salud en general que, al final, es lo más importante", explica Noelia Suarez, directora de comunicación de Nutritienda.com

Los tipos de celulitis y cómo afectan a la piel

Edematosa : Está presente en muslos y glúteos de mujeres de entre 20 y 40 años, además de la piel de naranja, también hay retención de líquidos y edemas que pueden provocar estrías. Suele producir bastante dolor al tocar la zona afectada y tener un aspecto amoratado por una falta de circulación sanguínea. Las personas con sobrepeso y con menopausia son más propensas a tenerla.

Blanda : Aunque se suele dar en mujeres de todas las edades, lo más común es que la padezcan entre los 40 y 50 años . Se caracteriza por su flacidez extrema. Está presente en muslos y glúteos, pero puede aparecer también en los brazos, la tripa, o incluso en la espalda. Haber perdido peso de forma drástica y no hacer nada de ejercicio son las principales causas de su aparición.

Dura: Presente normalmente en la cara interna de las rodillas, y en la cara externa de los muslos o cartucheras. Además, suele estar acompañada de estrías. Tiene una apariencia rugosa y con hoyuelos y al tocarla puede producir dolor. Afecta principalmente a mujeres jóvenes. La genética, los cambios hormonales y una mala alimentación son sus principales causas.

¿Por qué tenemos celulitis?

La gran mayoría de las personas asocia la celulitis con el sobrepeso, pero esto no es así. Se puede estar muy delgada y aún así padecerla, ya que, algunas de las principales causas de la celulitis se deben a factores que son difíciles de evitar y que hacen que, lo único que se pueda hacer sea atenuarla siendo constante, pero no eliminarla del todo. Estos son algunos a tener en cuenta:

Genética : La genética es uno de los factores principales de padecer celulitis. Existe un componente hereditario que hace que las mujeres cuyas madres o abuelas hayan tenido celulitis tengan mayor tendencia a también tenerla. Esto viene unido, además, a una mayor predisposición a la acumulación de grasas, un mal riego sanguíneo y una mayor retención de líquidos. Existe un test que analiza el ADN para saber si la celulitis está causada por los genes y en tal caso saber cuáles están implicados y así poder determinar cuál es el tratamiento más efectivo.

Sexo : Otro factor fundamental es el sexo, los hombres también tienen celulitis, pero nada que ver con las mujeres, el 10 % de los hombres pueden sufrirla frente al 90 % de las mujeres. Las zonas que más les afectan a ellos son el abdomen y los glúteos, pero siempre en menor grado que a las mujeres.

Cambios hormonales : Otro de los factores clave para tener celulitis son los cambios hormonales, un nivel alto de estrógenos y una mayor retención de líquidos puede provocar su aparición, por lo que la pubertad, la menopausia, la menstruación o tomar la píldora son algunos momentos en los que más se estimula el desarrollo de celulitis. También durante el embarazo, ya que además de multiplicarse las hormonas y retener mayor líquido, el crecimiento del vientre disminuye la circulación y el drenaje linfático de venas y vasos linfáticos.

Estilo de vida: Un mal estilo de vida hace que las mujeres sean más propensas a padecer celulitis, aunque la buena noticia es que, esta causa es de las más fácil de solucionar. Llevar una mala alimentación, con subidas y bajadas de peso, la falta de actividad física, no dormir adecuadamente, llevar tacones muy altos, fumar y tomar baños demasiado calientes, son prácticas que dificultan la circulación del retorno venoso y fomentan la aparición de la celulitis.

Cómo combatir la celulitis para presumir de piernas en verano

Sea cuál sea el motivo que nos ha llevado a tener celulitis, se puede intentar atenuar sus efectos con una serie de rutinas. Los expertos de Nutritienda.com nos recomiendan cómo.