Clinique x Lonbali: La colaboración de moda y belleza más viral llega a Sevilla y se agotará en horas.

Las firmas cada vez tienen más claro que la unión hace la fuerza y por eso las colaboraciones son el mantra de la nueva era. A las firmas les viene bien la alianza y a las usuarias no nos puede parecer una idea más perfecta, sobre todo, si se trata de firmas virales. La última tendencia pasa por las colaboraciones entre firmas de moda y marcas de belleza, creando una sinergia bastante potente que satisface a firmas y usuarias. ¿La última colaboración viral? La de Clinique y Lonbali, que traen a Sevilla su icónico bolso neceser.

En el año 2022, las reconocidas firmas Lonbali y Clinique decidieron unirse para crear un bolso de edición limitada que cautivó a todas las amantes de la moda y belleza, acabándose a los pocos días de su lanzamiento. El bolso-neceser de Lonbali x Clinique de 2023 registró de nuevo ese esperado éxito que sirvió de impulso para empezar a diseñar, pocas semanas después, el que sería el bolso-neceser perfecto para celebrar el 3º aniversario de esta aclamada colaboración.

Una colaboración exclusiva y de unidades limitadas que se obtiene por la compra de productos de Clinique en El Corte Inglés.

En qué consiste el bolso-neceser de Clinique x Lonbali

El bolso neceser de Clinique x Lonbali. / Wappíssima

“El neceser y bolso dos en uno de Lonbali para Clinique ha querido ser, desde un principio, un accesorio versátil y funcional, siempre vinculado a las tendencias más hot. En esta edición, hemos buscado que tuviera un diseño que destacara por su amplia capacidad, sin perder ligereza ni practicidad, y que tuviera un plus en términos de orden y organización en su interior. Creo que volverá a ser un must have para este otoño”, explica Soledad García, Brand y Product Director de Lonbali.

El nuevo formato tiene forma casi cuadrada, con dos compartimentos separados, cada uno con su propio cierre de cremallera, unidos por la parte inferior, con un cierre de botón a presión. Con un peso de tan solo 0.37 kg, este accesorio se destaca por ser ultra ligero. Mantenemos la idea original de la colaboración: puede usarse como bolso o como neceser gracias a su bandolera regulable de quita y pon. Este accesorio es la combinación perfecta de funcionalidad, por todas esas cualidades ya mencionadas, y al mismo tiempo es un bolso que se integrará a la perfección en cualquier look otoñal: su print, el más icónico de Lonbali, este año combina los tonos cálidos y terrosos, fusionando beige hueso con marrón chocolate y añadiendo un toque distintivo con un matiz de kaki. Elaborado con materiales de PVC y PU, y con un forro de poliéster, no solo asegura una mayor durabilidad, sino que también ofrece una estética que combina funcionalidad y diseño.

¿Cómo conseguir el bolso neceser de Clinique x Lonbali?

Hasta el 29 de septiembre, los amantes de Clinique y Lonbali podrán hacerse con este bolso-neceser por la compra de 3 productos de Clinique, siendo 2 de ellos productos de tratamiento (y uno de estos de la línea Smart), en todos los puntos de venta de El Corte Inglés de España y online, y por primera vez en Portugal.

Además, se podrán personalizar en los siguientes puntos de venta:

El Corte Inglés de Nervión, Sevilla. Fechas: 16-17/09

El Corte Inglés de Goya, Madrid. Fechas: 19-20/09

El Corte Inglés de Castellana, Madrid. Fechas: 21/09

El Corte Inglés de Lisboa. Fechas: 25/09

¿Qué productos de Clinique elegir?

El neceser bolso de Clinique x Lonbali / M. G.

Decantarse por tres productos de Clinique es bastante complicado porque todos merecen un lugar privilegiado en nuestro neceser, por eso preguntamos a Marta Marín, Brand Director de Clinique para España y Portugal. “La combinación de productos de Clinique es infinita, y claramente dependerá de las necesidades de cada persona y su tipo de piel. Pero nos aventuramos a elegir la combinación perfecta para este otoño: Sérum Smart, Moisture Surge SPF25 y Moisture Surge 100H, para asegurarnos una piel sedosa y lisa, además de hidratada y protegida. También incluimos la High Impact High-Fi Full Volume Mascara para conseguir unas pestañas increíbles. Y para los amantes de la marca, nuestra base de maquillaje Even Better Clinical", recomienda.