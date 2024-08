Esta es la rutina de belleza postparto de Marta Lozano para presumir de piel luminosa

La rutina de belleza tiene que adaptarse a las necesidades de cada momento. No es lo mismo una rutina de belleza en verano que en invierno, al igual que no es lo mismo aplicar un producto durante el embarazo y el postparto. Hay productos que ven limitado su uso, como es el caso del retinol, tanto en verano como cuando vamos a ser mamás, pero eso no implica que debamos renunciar a seguir una rutina de belleza. Al contrario. El ácido hialurónico es clave en estos momentos, al igual que seguir tratamientos de belleza específicos durante el embarazo. La influencer Marta Lozano, que ha sido mamá recientemente, ha compartido con sus seguidoras la rutina de belleza que ha seguido durante su embarazo y ahora hace especial hincapié en los pasos a seguir durante el postparto, es momento en el que nos olvidamos de nosotras mismas, pero en el que la piel demanda una especial atención.

En los días que siguen al nacimiento de un bebé, el enfoque de atención tiende a centrarse naturalmente en el recién llegado. Sin embargo, para muchas mamás, y especialmente para las primerizas, este período posparto puede ser un torbellino de emociones y ajustes físicos. Los cambios hormonales, el estrés de los primeros días y las alteraciones en la rutina diaria pueden dejar huella en la piel de la madre, que puede volverse más sensible, propensa a brotes e incluso experimentar sequedad extrema. Es en este contexto en el que el cuidado de la piel posparto emerge como una necesidad vital para su bienestar físico y emocional.

Más allá de los pañales y las tomas nocturnas, invertir tiempo en el autocuidado de la piel se vuelve una prioridad para las nuevas mamás. Es un momento para reconectar consigo mismas, para cuidarse y restaurar el equilibrio perdido durante el embarazo y el parto. Pero, ¿cómo abordar esta tarea en medio del caos que a menudo acompaña a la maternidad reciente? La clave radica en una rutina de cuidado de la piel posparto adaptada a las nuevas necesidades de la madre, que aborde la sensibilidad, la hidratación y la restauración de la luminosidad. Es el momento de mimar la piel con los productos más suaves y efectivos, diseñados específicamente para esta etapa única en la vida de una mujer.

La influencer no deja ningún cabo suelto en su rutina de belleza, ni durante el embarazo ni ahora que se ha convertido en mamá. En su nceser nunca falta una buena crema hidratante, un limpiador y algunos tratamientos extra con los que potenciar los efectos del resto de productos. Siempre ha presumido de una piel luminosa, homogéna, con el tono unificado y los poros cerrados y ahora que se ha convertido en mamá tiene claro que hay imprescindibles que no deben faltar en su rutina de belleza y mucho menos en su neceser. Desvelamos cuáles son todos los productos que Marta Lozano ha incluido en su rutina de belleza postparto y que debes tener en cuenta si tú también quieres presumir de una piel luminosa.

Un desmaquillante todo en uno

Off it goes es un desmaquillante bifásico, es decir, su fórmula única combina una fase acuosa y otra fase oleosa, lo que le permite disolver eficazmente incluso el maquillaje más resistente, desde la máscara de pestañas waterproof hasta las sombras de ojos y los pintalabios de larga duración, sin irritar ni causar picazón.

Uno de los aspectos más destacados de Off it goes de Glowfilter es su ingrediente principal: el ácido hialurónico. Este componente, que está naturalmente presente en la piel, ofrece una serie de beneficios para la salud y el cuidado de la piel. Además de proporcionar una hidratación profunda, el ácido hialurónico ayuda a reducir arrugas y líneas finas, acelera la cicatrización de heridas, posee propiedades antioxidantes, mejora la textura de la piel y promueve un aspecto rejuvenecido. Su compatibilidad con todo tipo de piel y su naturaleza no comedogénica lo convierten en un ingrediente altamente valorado en el mundo de la cosmética.

El autobronceador con aloe vera más viral

Perfect Tan es un autobronceador concentrado en textura tipo sérum que te permitirá conseguir un tono de moreno natural y sin necesidad de estar horas al sol. El resultado es una piel más morena, hidratada y sana ya que entre sus ingredientes destaca el aloe vera, un componente que tiene un efecto cicatrizante que también actúa eliminando la suciedad y las grasas acumuladas en los poros de la piel, a su vez, el alto contenido en hydrasinol doi, reconstruye la barrera protectora de la piel reforzándola y aportando una hidratación duradera.

Desde Glowfilter aconsejan mezclar 1 o 2 gotas de Perfect Tan con una ampolla, sérum, crema o aceite en la palma de la mano y aplicar posteriormente de manera uniforme sobre el rostro, cuello, escote o cuerpo. Si lo que se quiere es un bronceado más intenso, sólo se deben aplicar más gotas, desde 4 para un bronceado suave, 6 dorado, o 12 oscuro.

Tratamientos ultraconcentrados y el secreto de Marta Lozano

Adaptar la rutina a las nuevas necesidades de la piel es imprescindible y el tratamiento es esencial. Desde Glowfilter recomiendan el sérum Spotlight, un suero de ácido hialurónico y microalgas que hidrata en profundidad, reafirma la piel y tiene efecto anti-aging. Proporciona un efecto buena cara instantáneo mientras elimina los signos de estrés y fatiga gracias a su alto contenido en polisacáridos. Además, Marta Lozano lo combina con un par de gotas de Flawless un sérum con niacinamida. Un cosmético para aquellos que buscan unificar el tono de la piel y reducir las imperfecciones. ¿Su superpoder? La capacidad de combatir las manchas, controlar la producción de sebo y minimizar los poros visiblemente. Además, fortalece la barrera cutánea y reduce las líneas de expresión, brindando una piel más hidratada y suave.

Una crema hidratante con efecto 3D

La crema AM+PM Oxigenante en formato gel con una hidratación efecto 3D duradera, acción purificadora y antioxidante que, a su vez, combate eficazmente la acción negativa de la contaminación y la luz azul. Formulada con niacinamida, ácido hialurónico y alga wakame para reforzar la barrera protectora de la piel.

Un protector solar transparente

¿Una protección solar eficaz que se absorba rápidamente en la piel y sin dejar ningún residuo blanco?, hemos encontrado el que se va a convertir en tu imprescindible a partir de ahora. El protector solar diario de Glowfilter es un producto mate, transparente y oil free que hidrata sin engrasar la piel. De hecho, se puede usar como primer de maquillaje, ya que alisa la textura de la piel y los poros. Para ello, basta con aplicarlo uniformemente después de la crema hidratante como último paso de la rutina de cuidado facial en las mañanas y siempre unos 20 min antes de la exposición solar.