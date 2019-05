Cómo conseguir que el maquillaje de flamenca aguante todo el día de Feria

Llega el momento de dirigirse al Real y, tras horas de preparación de maquillaje y peluquería, todo está perfecto hasta que, pasadas unas horas y para nuestro horror, nos damos cuenta de que ya apenas llevamos maquillaje encima. El calor, el sudor y los roces han estropeado o borrado el maquillaje de flamenca que tanto nos ha costado conseguir y será difícil poder volver a emularlo a la perfección.

Para ir a la Feria, cuidar la piel y preparar la base del maquillaje para que dure todo el día es tan importante como la protección solar. A continuación, te contamos cómo conseguir que tu maquillaje dure todo el día en la Feria y qué productos son los más indicados para conseguir este fin.

Primer

El primer es un paso indispensable para toda aquella persona que desee que su maquillaje dure en el rostro el máximo tiempo posible, además es el mejor aliado para tu piel si vas a utilizar productos muy pigmentados o de larga duración, ya que posteriormente ayudará a que la limpieza no dañe tu tez.

Hay multitud de tipos de primer. Los más comunes suelen ser los que aportan brillo y los que matizan los brillos del rostro. Si tienes la piel muy seca, es recomendable que no utilices uno mate y, en su lugar, matices la base con polvos minerales. Si, por el contrario, tienes la piel grasa, el primer mate será tu mejor aliado para deshacerte de esos brillos indeseados.

Los primer de Primark vienen en estos dos formatos. Radiant primer ilumina tu rostro y Matte primer elimina los brillos y la grasa. Son de los mejores productos para preparar el rostro en cuanto a relación calidad precio y, además, están libres de experimentación animal certificado por el sello de Leaping Bunny.

Si queremos preparar el rostro para fijar el maquillaje y suavizar la piel minimizando al máximo los poros y las imperfecciones, el primer The POREfessional de Benefit es el Santo Grial de la gran mayoría de la población. También lo tienes en talla pequeña, perfecto para utilizar como primer para sombras. Puedes encontrarlo en Amazon.

Si buscas un resultado parecido con un precio algo más asequible, el primer Poreless Blur de Catrice dará el aspecto de piel de bebé a tu rostro y la dejará lisa y suave para que tu maquillaje dure todo el día sin imperfecciones.

Setting Spray o Spray fijador

Una vez estemos maquilladas, rociar un par de pulsaciones de setting spray alrededor del rostro nos ayudará a que todos los productos aguanten todo el día e, incluso, la noche.

Los sprays fijadores de Primark vienen en tres tipos diferentes: Hydrate, Matte y Glow. Hydrate aporta hidratación extra a la piel para que no se seque con los productos de larga duración, Matte ataca los brillos y el exceso de sebo de la piel y Glow mitiga los signos de fatiga y cansancio.

El setting spray All nighter de Urban Decay seguramente sea el más famoso y vendido. Quien lo prueba, rara vez cambia de producto y es uno de los favoritos de maquilladores y celebrities. Según tu tipo de piel y los productos que utilices debajo, puede incluso proteger tu maquillaje del agua.

Bases de maquillaje de larga duración

Potencia los efectos duraderos de primer y spray utilizando una base de maquillaje o correctores que garanticen quedarse en tu piel horas y horas.

La base de maquillaje y los polvos de You better work!, la nueva línea de Essence ultra resistente, están pensados para resistir el más duro de los entrenamientos o la más ardua de las excursiones. Estos productos durarán como ningún otro sobre tu rostro y protegerán tu look de flamenca todo el día y toda la noche, resistiendo incluso el sudor y el agua.

Las bases de maquillaje y los correctores Double Wear de Estée Lauder unifican el tono y la textura de la piel, dejándola suave y mate y matando los brillos indeseados. Tanto el corrector como la base suelen durar todo el día en el rostro sin apenas difuminarse y, en la mayoría de los casos, ni siquiera precisan de ningún retoque. Puedes encontrarla en una gran variedad de tonos.

Protector solar, también sobre el maquillaje

Protegerse la piel contra los daños causados por los rayos UV, responsables del 80% de los signos de envejecimiento prematuro de la piel, es sumamente importante. El problema es que solemos hacerlo antes de aplicar el maquillaje y después, para no arruinarlo, no renovamos la protección.

El nuevo protector solar facial Face Mist Skin Defence Multiprotección FPS30 PA++ es una bruma facial protectora y antipolución que podemos aplicar cómodamente por encima del maquillaje sin estropearlo. Su fórmula 100% vegana es súper ligera y cuenta con un acabado cómodo e invisible. Su envase de 60 ml te durará una extensa temporada.