Correctores de color: cómo corregir las imperfecciones según su tonalidad

¿Alguna vez has visto esos curiosos correctores de colores y te has preguntado para qué sirven? El corrector es uno de los pilares del maquillaje diario y es nuestro mejor aliado a la hora de disimular aquellas pequeñas imperfecciones que pueden hacer que nuestro rostro parezca más cansado. La mayoría de productos se centran en cubrir una zona en concreto para evitar que resalte o se vea a través de la base, pero hay una serie de correctores que se especializan en combatir y neutralizar por completo el tono de la imperfección en lugar de, simplemente, cubrirla. Estos son los correctores de color y, una vez aprendas a usarlos, no podrás dejar de usarlos a diario.

¿Qué imperfecciones queremos cubrir?

Los correctores de color son nuestra mejor opción para igualar por completo el tono del rostro y eliminar todo rastro de ojeras, manchas o espinillas y cuando veas su eficacia se convertirán en uno de tus productos esenciales. El primer paso a dar, antes de adquirir un corrector de color y sentirnos Picasso delante del espejo, es identificar los problemas y necesidades de nuestra piel y su tono. Estas imperfecciones pueden ser:

Ojeras marcadas y oscuras

Pequeñas rojeces como manchas, cicatrices, espinillas, acné o rosácea

Manchas oscuras

Zonas con subtonos amarillos

Apariencia cansada en general o falta de brillo

¿Para qué sirve cada color?

Así, depende de los problemas que queramos corregir, usaremos un color u otro. Aunque también existen otros colores como el naranja o salamander, blanco o rojo; los más comunes que podemos encontrar son verde, lila, salmón o melocotón y amarillo. ¿Para qué sirven estos colores?

¿Para qué sirve el corrector verde?

Corrige rojeces. Sirve tanto para las pequeñas manchas y espinillas como para zonas amplias de acné, cicatrices, ojeras rojizas, sabañones o rosácea.

¿Para qué sirve el corrector amarillo?

Combate las discromías de la piel (alteraciones en el color) y elimina los tonos morados y azulados de las ojeras o las pequeñas venas, así como golpes y hematomas. También es perfecto para ocultar las ojeras en pieles bronceadas y oscuras.

¿Para qué sirve el corrector salmón o melocotón?

Combate las zonas oscuras y neutraliza las ojeras y los signos de fatiga que rodean la zona de los ojos. El mejor aliado para disimular el cansancio.

¿Para qué sirve el corrector lila?

Neutraliza los subtonos amarillos y las manchas de despigmentación. Revive el tono de la piel y le aporta brillo. Es perfecto para utilizar, por ejemplo, alrededor de los pliegues de la nariz.

Utilizando el corrector adecuado, conseguiremos corregir por completo las imperfecciones y evitar que resalten a través de la base de maquillaje y los polvos, algo que suele suceder cuando nos limitamos a cubrirlas con un corrector normal. A primera vista, no parece que estos colores tan llamativos vayan a difuminarse y mezclarse con el color de nuestra piel. ¡Pero lo hacen! Al neutralizar el tono de abajo, la imperfección se camufla por completo y el tono del rostro queda uniforme.

Cómo elegir el corrector perfecto para nuestra piel

Elegir el corrector perfecto depende de muchos factores: si tenemos piel seca o grasa, si nuestras imperfecciones y discromías son muy profundas o apenas se nota... Según nuestros requisitos y preferencias, unos productos nos vendrán mejor que otros.

El Cushion Corrector de Physicians Formula es corrector y primer y tiene una textura ligera con una cobertura excelente. Al aplicarlo deja sensación de suavidad y aporta luminosidad de forma casi inmediata. No contiene talcos, tiene factor de protección SPF 20 y no está testado en animales. Su precio es de 17,90€ y puedes encontrarlo en dos cómodos estuches, en versión amarilla y verde o salmón y lila. Su formato cushion previene que se seque o se malgaste y su tamaño, además de su espejo, lo hacen perfecto para llevarlo en el bolso.

Los correctores MegaCushion de Wet N Wild son una opción estupenda para pieles mixtas gracias a su textura cremosa. Su cobertura es bastante decente y se difuminan fácilmente. No están testados en animales y vienen en formato cushion. Eso sí, cada color viene por separado, por lo que tendremos que comprarlos uno a uno si vamos a usarlos todos. Tienen un precio de 5,99€.

La fórmula de la Paleta de correctores y contour de NYX es versátil y fácil de utilizar y difuminar. Lo mejor de esta paleta es que su pigmentación es buena, por lo que es suficiente con muy poca cantidad para cubrir toda una zona. Es mejor aplicarla con los dedos y queda natural si la aplicas encima de la base. Su precio es de 12,90€ y puedes encontrarla en tiendas o en la página web de NYX.

El corrector Conceal RX de Physicians Formula es uno de los favoritos de los profesionales del maquillaje y no es para menos, pues su formula y su pigmentación lo convierten en un corrector de larga duración, manteniéndolo en tu piel hasta 12 horas sin inmutarse. Es el más indicado para corregir las imperfecciones más difíciles. Este corrector está disponible en salmón y verde y, además de estar libre de experimentación animal, es hipoalergénico y no contiene fragancias ni aceites. Puedes encontrarlo en tiendas y en la web de Physicians Formula por unos 9 euros.

La paleta correctora de Kiko Milano incluye 5 correctores resistentes al agua y un iluminador. Su textura es cremosa y es muy fácil de aplicar tanto con los dedos como con esponja o pincel. Sus tonos no tienen una pigmentación muy alta, por lo que es perfecto para imperfecciones poco marcadas. ¿Lo mejor? Su fórmula es no comedogénica, por lo que no tendrás que preocuparte de que obstruya los poros y pueda generar puntos negros. Su precio es de 13,99€ y puedes encontrarlo en cualquier tienda Kiko o en su página web.

Los correctores Conceal & Correct de Color Revolution son perfectos para corregir las imperfecciones rápidamente gracias a su fórmula con mucha pigmentación y a su aplicador XL. Su textura líquida es muy ligera, perfecta para todos aquellos rostros que no soportan muchas capas de maquillaje. Es mejor si se aplica antes de la base. Como todos los productos de la marca, este corrector no está testado en animales. Su precio es de 4,99€ y puedes encontrarlo en tiendas y en la web de Makeup Revolution.