Así se hacen las ondas perfectas de María Pombo para un look de Navidad

Hay melenas en Instagram que suscitan todo tipo de envidias (de las buenas, ojo) y que nos sirven de inspiración para todo tipo de eventos. De las más cotizadas, sin duda, las melenas de Rocío Osorno y María Pombo son las que más me gustas generan y no es para menos. De la influencer sevillana hemos tomado prestados diez peinados glamurosos para nuestros eventos de Navidad y de la Pombo vamos a copiar sus ondas perfectas, una de las más inspiradoras de las redes sociales. Además de su último look de Navidad súper rompedor, María Pombo también nos muestra cómo se hacen las ondas perfectas que luce de manera habitual para que tengamos el peinado de Navidad más ideal.

María Pombo es todo un referente para sus seguidores. No solamente por el contenido que crea en las redes sociales, sino también por saber sacarse partido para las fiestas y citas más importantes con trucos sencillos. Además de por sus estilismos, la influencer es uno de los rostros que mejor melena luce en los photocall, ¿por qué? sabe sacarse partido. Se trata de uno de los rostros más cotizados de España y su presencia en los eventos siempre se hace notar, por eso no tiene miedo a innovar y casi siempre nos sorprende... ¿sus secretos de belleza en el peinado? Te los contamos.

Desde hace tiempo, María Pombo confía en GHD para sus fiestas. Los profesionales crean unos looks que se vuelven icónicos para todos sus eventos: ya sean coletas altas, ondas, flequillos o un alisado que llama la atención a kilómetros. La influencer confía no solo en los trucos de belleza de la marca, sino también en sus herramientas para cuidar su melena y lucir el mejor peinado.

Así se hacen las ondas perfectas de María Pombo, paso a paso

Seguir la rutina de belleza de María Pombo no es nada complicado, teniendo en cuenta que la influencer la lleva a cabo con productos de la firma GHD. En primer lugar, la influencer utiliza el secador profesional helios por su potencia y rapidez pero, sobre todo, por su ligereza; seguido de su styler favorita, la platinum+, con tecnología predictiva Ultra-zone que se adapta a las necesidades de todos los cabellos y además, es muy versátil y consigue acabados muy naturales.

¿Buscas unas ondas perfectas con un acabado triunfante? Para ello utiliza la tenacilla soft curl, así consigue unos grandes rizos que nos asegura una temperatura óptima de peinado trabajando a una temperatura constante y homogénea de 185º para que moldee sin dañar el cabello.

Por último, María Pombo siempre confía en el spray fijador de rizos curly ever after, con el que crea rizos duraderos y llenos de movimientos, manteniendo nuestro cabello rizado por más tiempo y definiendo aún más nuestro peinado. Perfecto para cuando tengamos un evento o una cena en las que el tiempo pasa sin darnos cuenta y queramos estar siempre listas.