Collarbone, el corte de pelo de la modelo de Zara que llevarás este otoño.

Zara tiene un don para adelantar tendencias y no, no nos referimos en exclusividad a prendas, estilos o complementos. El buque insignia de Inditex fue pionero en volver a traer a nuestras vidas la falda pareo y también en proponernos los mejores vestidos para sobrevivir a la ola de calor con estilo, pero no se trata de eso de lo que estamos hablando. No es la primera vez que una modelo de Zara nos llama la atención y tampoco es la primera vez que lo hace por su corte de pelo.

Si eres de las asiduas a la web de Zara, te habrás dado cuenta de que hay una modelo que, de repente, parece estar en todas partes. Con unas irresistibles mechas foilyage (seguro que sigue los mejores trucos para que el tinte le dure más tiempo en verano), la modelo de Zara nos ha llamado especialmente la atención por su ideal corte de pelo. Se llama collarbone y es el corte de pelo que será tendencia este otoño. Palabra de Zara.

Hace tiempo que las melenas XXL dejaron de llevarse y, aunque no lo creas, son las modelos de firmas como Zara las que hacen que nos decantemos por un determinado corte de pelo. De ahí que al ver el corte de pelo de esta modelo (seguro que tú también te has fijado), tengamos súper claro que será el corte de pelo que llevarás este otoño.

Denominado collarbone, este corte de pelo cae justo en la zona de la clavícula, enmarcando el rostro y resultando súper favorecedor. Aunque, en el caso de la modelo de Zara, lo que ha hecho saltar las alarmas es el acabado con efecto movimiento de su corte de pelo. ¿Cómo se consigue y por qué será tendencia el collarbone, según Zara? Sigue leyéndolo y descúbrelo.

Cómo es el corte de pelo de la modelo de Zara

El collarbone es un corte de pelo que que sigue la forma clásica del bob (el corte de pelo bob siempre es la base de cualquier estilismo capilar en un cabello corto o en una media melena) y se presenta como un estilismo capilar perfecto para las personas que quieren cambiar de look y no se atreven a llevarlo corto (también es una opción ideal para dar forma a tu cabello cuando estás en proceso de dejarlo largo). Al igual que el long bob, el collarbone cut ayuda a enmarcar el rostro y se puede moldear según el rostro de cada persona. En el caso de la modelo de Zara, su corte de pelo collarbone, además, se ve mucho más favorecido porque apuesta por unos sutiles reflejos dorados.

Por qué va a ser tendencia el corte de pelo de la modelo de Zara

Muy sencillo, el corte de pelo de modelo de Zara será tendencia porque se trata de una media melena a la altura de la clavícula que tiene mucho movimiento y, además, al llegar hasta la clavícula, ayuda a enmarcar y estilizar el rostro. Es ideal para aquellas mujeres que les apetece un cambio pero no quieren arriesgar en exceso. La clave es llevarlo con las puntas a su libre albedrío, como la modelo de Zara.

Aunque el collarbone, en su origen, es un corte de pelo que se presenta recto, en el caso de la modelo de Zara (y ahí es donde radica su éxito) presenta unas capas invisibles que no se aprecian a la vista, pero si en el resultado final. Una versión que aporta mucho más movimiento a la melena gracias a sus capas invisibles con las que se consigue un toque mucho más desenfadado, especialmente si se apuesta por ondular o rizar el cabello.

Cómo llevar el corte de pelo de la modelo de Zara

La primera vez que lo vimos supimos que sería la tendencia capilar del otoño (de ahí que Amancio haya apostado por esta modelo y su corte de pelo en todas las propuestas que ya ha lanzado de su nueva colección), aunque a la hora de apostar por él hay que tener en cuenta algunos aspectos. Sobre todo, los rasgos del rostro, que son decisivos a la hora de que el collarbone nos siente de miedo.