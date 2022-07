Trucos para que el tinte natural dure más tiempo y las canas tarden en salir.

El cuidado capilar es clave para presumir de melena bonita y sana (aunque lo que nos gusta es verla bonita, la clave es que esté sana), con independencia de si llevamos tinte en el pelo o lucimos melena al natural. Sobre todo en verano. A pesar de que las tendencias capilares nos hayan invitado a cubrir nuestras canas (o cambiar de coloración) con los tintes naturales que puedes hacer en casa y que las mechas que más se llevan son las que imitan el efecto del sol, como las foilyage o el balayage invertido, no debemos relajarnos a la hora de cuidar nuestro cabello y hacer que nuestro tinte dure más.

Da igual si tiñes tu cabello con idea de cubrir tus canas o lo haces porque te apetece cambiar tu coloración, el caso es que al apostar por un tinte natural la durabilidad no es tan extensa. No nos importan que los efectos de un tinte natural duren menos, eso significa que no presenta sustancias químicas que prolongan en el tiempo el efecto de nuestro tinte, pero dañan de manera casi irreversible nuestro cabello.

En verano, además, el cuidado de nuestro cabello para que el tinte natural dure más en el tiempo y las canas tarde más en aparecer es clave para el mantenimiento. Enjuagar el cabello con agua fría, usar un protector solar, no lavarnos el pelo todos los día y mantener una buena hidratación son algunos de los trucos y consejos con los que hacer que el tinte natural dure más tiempo y las canas tarde más en aparecer, pero no son los único. Sigue leyendo y descubre todos los trucos para hacer que el tinte natural dure mucho más.

Hidrata tu cabello

Las largas exposiciones al sol, al cloro de las piscinas o a la sal del mar hacen que nuestro pelo se vea más seco y sin vitalidad, sobre todo si nos hemos aplicado un tinte (da igual que éste sea natural). Para reducir al máximo estos efectos, hidratar el cabello durante el verano es un aspecto fundamental, y es necesario utilizar productos que mejoren la estructura del cabello y que ayuden a devolver el brillo habitual de nuestro pelo.

Despídete del secador y de los productos fijadores

Deja que tu cabello se seque al aire y no utilices secador. Los utensilios de calor contribuyen en gran medida a la deshidratación del mismo. Hay cientos de trucos para peinarte sin ellos. Te adelantamos uno: cuando quieras llevar el pelo ondulado haz la técnica del enrollado y envuelve mechones alrededor de rollos flexibles cuando aún esté húmedo. Los productos de fijación como los geles y espumas tienen un alto contenido en alcohol, que deshidrata nuestro pelo, así que olvídate también de ellos. Una buena alternativa es usar aceite de argán, que ayuda a controlar el cabello y contiene vitamina C. Eso sí, no lo apliques si vas a exponerlo al sol.

Lávate menos el pelo

Cuando no vayas a la piscina ni la playa es conveniente que no te laves el pelo todos los días. Hacerlo elimina los aceites naturales del cuero cabelludo y eso estimula la producción, lo que provoca que el pelo parezca aún más sucio, además, en el tinte (al igual que ocurre con la ropa) se va perdiendo con los lavados. Utiliza champús no agresivos contra el cabello elaborados con ingredientes naturales, al igual que tu tinte.

Un spray natural para hidratar el cabella

Si te notas el pelo muy seco, puedes rociarlo varias veces al día con un spray casero de agua, aloe vera y aceite de aguacate. También va genial para controlar el encrespamiento. Recuerda no usar aceites si vas a estar al sol.

Enjuaga tu cabello con agua fría

Aclarar el cabello con agua fría mejora la circulación del cuero cabelludo y ayuda a eliminar los residuos. El agua fría también contribuye a que el cabello brille más. No es necesario que todo el proceso de lavado sea con agua fría, solo el último aclarado.

Utiliza protector solar para el cabello

Si usas protector solar para la piel, ¿por qué no lo usas también para el pelo? Usar un buen factor SPF en el cabello lo protegerá de los rayos UV y evitará que se dañe, además, ayudarás a que el tinte dure más en el tiempo.

Cubre tu pelo y llévalo siempre recogido

Aprovecha las tendencias en accesorios del verano para usar turbantes, gorros y sombreros al salir. Ya sea a la calle, a la montaña o al mar, este tipo de complementos protegerán tu cabeza, cabello y orejas. El efecto del sol es súper nocivo sobre nuestro cabello y puede cambiar por completo nuestra coloración, así que, además de llevarlo cubierto, tenlo siempre recogido.

Di adiós a las mechas verdes

Si tienes el pelo rubio puede que sufras las famosas manchas verdes después de estar en la piscina. Esto pasa porque el pelo absorbe el cloro y puedes evitarlo entrando al agua con el pelo cubierto con mascarilla. Si te ocurre, utiliza este remedio casero: sumerge el pelo en un recipiente con aspirina esfervescente y luego aplica ketchup.