Los cortes de pelo con flequillo que son tendencia en 2020 y que más te favorecen

El corte de pelo con flequillo está arrasando en 2020. El enmarcar el rostro cortando el flequillo es una de las tendencias que más se mantienen y reinventan.

Como ya te contamos en el artículo sobre los cortes de pelo que serán tendencia, en este 2020, el flequillo ha vuelto con más fuerza que nunca, como es en el caso del corte shaggy, y se está convirtiendo en lo más demandado en peluquerías. ¿Qué tipos de flequillo son tendencia y cuál debes llevar según la forma de tu rostro? ¡Te lo contamos!

Flequillo sobre las cejas

Esta forma de llevar flequillo viene pisando muy fuerte y será tendencia absoluta este 2020. Consiste en llevarlo cubriendo la totalidad de la frente, llegando incluso a tapar las cejas. Resulta muy favorecedor para todo tipo de caras, especialmente se adapta a rostros cuadrados, rectangulares y a facciones angulosas, ya que aporta suavidad. Susana Molina se ha apuntado a esta tendencia y le queda ideal.

Flequillo largo abierto

Este tipo de flequillo se caracteriza por su forma escalonada, de más corto a más largo. Es ligero (no con mucha cantidad de pelo) y no deberá ser muy corto, ya que su longitud ideal es llegando a cubrir un poco las mejillas.

Un flequillo con estas características ayudarán a alargar tu rostro, por tanto, podemos decir que éste es ideal para aquellas que tienen la cara redonda.

Flequillo de cortina

Si tuviéramos que quedarnos con un flequillo tendencia que arrasará en la primavera de 2020 es el curtain fringe, más conocido como flequillo cortina. Es como el anterior pero más corto, te aconsejamos llevarlo despeinado, ya que aportará a tu pelo un estilazo increíble.

Es cómodo y versátil, ya que triunfa tanto en melenas largas como cortas y queda muy favorecedor en recogidos desenfadados. Además, sienta muy bien a todo tipo de caras, favorece especialmente a los rostros redondos.

Flequillo lateral

¿Te encantaría cortarte el flequillo pero no eres lo suficientemente atrevida? Pues, sin dudas, este es el flequillo idóneo para ti. Este cambio tendrá sus resultados sin ser demasiado llamativo. Entre sus ventajas destacamos que ayuda a equilibrar a la perfección cualquier tipo de rostro, suaviza las facciones y aporta un toque más juvenil a quien lo lleva.

Flequillo recto

Este tipo de flequillo es recomendable para aquellas que tienen rostros cuadrados. Para ellas, la mejor opción es llevar un flequillo tupido y completamente recto. Es importante que la longitud de éste no sobrepase la altura de las cejas. Aitana es, sin lugar a dudas en la actualidad, la mejor embajadora de este tipo de flequillo.

Flequillo muy corto

Este tipo de flequillo quizás sea el más atrevido de todos los que hemos nombrado anteriormente. Todavía no se ha convertido en tendencia pero de lo que estamos seguras es que de esta primavera no pasa. El flequillo va a ser protagonista absoluto de la temporada primaveral y este tipo no iba a ser menos.

Aunque parezca que no, también favorece y mucho. Pero, ¿para qué tipo de rostros? Pues bien, le quedará de maravilla a aquellas que tengan facciones suaves y la frente estrecha. Si es tu caso, ¡adelante, te quedará ideal!