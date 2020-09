Los diez cortes de pelo que serán tendencia este otoño 2020

Los efectos del verano empiezan a notarse en nuestro pelo.Muchas prefieren no pasar por la peluquería y mantienen el largo de su melena con algunos trucos que mantienen a raya las puntas abiertas. Otras aprovechan el cambio de estación para probar las nuevas tendencias en cortes de pelo que trae este otoño. Después del verano y de un año lleno de incertidumbres, es el momento de arriesgar y atreverse con un cambio de look. Ficha estos cortes de pelo y empieza el otoño consiguiendo el estilismo que quieres.

Si todavía no te atreves a lucir los nuevos cortes de pelo de la temporada, inspírate en estos peinados para cambiar tu look y no olvides cuidar tu cabello con las mascarillas adecuadas que aporten nutrición, brillo y vitalidad a un pelo fatigado tras el verano.

Corte bob

Este tipo de corte de pelo hace varias temporadas que está entre los preferidos. Sofisticado y de aires años veinte, el corte bob es apto para cualquier tipo de melena. Esta temporada puedes apostar por cortar tu cabello así y jugar con las ondas para darle movimiento.

Long bob

Tienes pensado cortarte el pelo pero el bob es demasiado atrevido para ti. Prueba con un long bob mientras te decides a darte el corte definitivo. El efecto es similar al del bob y lo puedes completar con unos sutiles reflejos que le den movimiento a este corte tan recto.

Pixie

Lo conocimos la temporada pasada y se convirtió en el corte de pelo preferido de las más atrevidas. Si tú estás entre ellas, es el momento de hacerte un pixie. Aprovecha para cambiar de manera radical tu look con una renovación en tu coloración. El efecto del pixie y un rubio casi platino es rompedor.

Corte masculino

Competidor directo del pixie, el corte de pelo masculino es la tendencia más cómodo y práctica de la temporada. Olvídate de secadores y planchas y dale la bienvenida a la naturalidad con este corte de pelo. Puedes jugar con espuma de peinado en la parte del flequillo para darle un toque cool a tu nuevo corte de pelo.

El regreso de las capas

Eran tan de los 2000, que quisimos desterrarlas para siempre junto al resto de los estilismos de principios del siglo XXI. Pero ahora las capas están más de moda que nunca. Ya tengas el pelo largo o media melena, es el momento de volver a las capas para conseguir un favorecedor efecto movimiento.

El flequillo desfilado como complemento

Es el perfecto aliado para una melena cortada a capas. El flequillo desfilado puede ser la opción perfecta para tu cambio de look si no quieres cambiar en exceso tu melena. Este tipo de flequillo, unido a las capas, aportan movimiento al cabello y luminosidad al rostro. Resultan muy favorecedores.

Flequillo muy tupido

Una de las tendencias capilares que pisa con fuerza este 2020 es el flequillo. Enmarcar el rostro con un flequillo es una de las tendencias que más peso cogen y más veces se reinventan. Esta temporada apuesta por el flequillo tupido y arrasa con tu estilismo.

Media melena

Un clásico donde los haya. Nació para hacerle la competencia a las maxi melenas y toda la que probó este corte de pelo lo quiso para siempre. Esta temporada sigue siendo uno de los más demandados y favorecedores.

Long midi

Es similar a la media melena pero tiene un aspecto más desenfadado. Su largo, habitualmente, no pasa del hombro y tiene las puntas algo desfiladas.

Maxi melena

Es casi una especie en extinción porque el pelo corto le ha ganado mucho terreno en los últimos años. Aunque esta temporada, las melenas XXL toman impulso para convertirse en uno de los estilos capilares preferidos. Sanea tus puntas, utiliza productos adecuados y luce tu larga caballera.