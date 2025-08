De todos los cosméticos que he probado, estos son mis favoritos como editora de belleza y nunca faltan en mi neceser de verano

A la hora de plantear qué productos componen el neceser de una editora de belleza hay que hacerlo en base a la siguiente premisa: Sólo añadimos aquello que nos funciona. Da igual que un producto esté de moda, que no se pare de hablar de un determinado principio activo o que las campañas de publicidad nos bombardeen con cosméticos milagro que hacen de todo, menos magia. Cualquier editora de belleza abe que, a la hora de establecer una rutina de belleza, tanto facial y corporal como capilar, la clave está en atender a las propias necesidades y probar hasta dar con los productos que mejor nos funcionan.

Estos días, en los que las rutinas de belleza cambian bastante porque las vacaciones y los agentes estivales (sal, sol y cloro) invitan a reinventarnos constantemente, cualquier editora de belleza siente la necesidad de compartir con las lectoras aquellos productos de belleza que sí le han funcionado y hasta se han convertido en sus favoritos.

Ahora que nuestra piel tiene unas necesidades específicas, que hay que cuidar su función barrera y protegerla del sol, y que nuestro cabello sufre mucho (muchísimo) más que de costumbre, como editora de belleza siento que debo compartir mis cosméticos favoritos. A estas alturas del partido, puedo asegurar que he probado bastantes productos de belleza y estos, sin duda, se vienen conmigo en mi neceser de verano (y del invierno).

En el neceser de una editora de belleza sólo hay productos que funcionan. / pexels

La Función Barrera de gH, el icono de la firma que de verdad funciona

Es un producto que estaba deseando probar porque quería comprobar en primera persona si de verdad era tan maravilloso como otras editoras de belleza me habían comentado. Después de participar en una formación para periodistas con la propia Gema Herrerías, pude llevarme a casa las dos versiones de su icónica Función Barrera, la de siempre y la reformulada, y puedo decir que su efecto me encanta.

Función Barrera gH. / M. G.

Aunque la propia Gema Herrería recomienda esperar unos 56 días para saber si un producto funciona de verdad, su Función Barrera me enamoró desde la primera aplicación. Su textura es suave y bastante fluida y deja en la piel una sensación bastante aterciopelada y nada pegajosa, algo ideal para las que tenemos la piel con tendencia grasa. A pesar de que la reformulada Función Barrera es bastante más completa, personalmente prefiero la versión clásica, que es en formato cremigel y está disponible también para pieles secas.

Función Barrera Fórmula Plus. / M. G.

Función Barrera Plus

Función exosoma con células madre vegetales de Goji.

2 péptidos antiedad de última generación.

Función barrera con 5 tipos de ácido hialurónico de distintos pesos moleculares, niacinamida, ceramidas y omegas 3, 6 y 9.

Función Barrera cremigel

Complejo de tres tipos de ácido hialurónico

Ceramida NP

Ácidos grasos omega 3, 6 y 9

Adiós al maquillaje, mi favorita es la CC Cream de Erborian

CC Cream de Erborian. / M. G.

Reconozco que cada vez me das más pereza maquillarme y que en verano es un paso en mi rutina del que puedo prescindir sin ninguna clase de remordimiento. Aunque hay veces en las que me apetece pasar por chapa y pintura porque tengo algún evento. En esas ocasiones, y después de haber probado de todo, he convertido a la CC Cream de Erborian en mi mejor amiga. Por regla general, las bases de maquillaje y yo no nos hemos llevado muy bien, me parecen demasiado densas y artificiales y dejan me dejan un acabado demasiado rígido.

Por eso empecé a usar las BB Creams cuando se pusieron de moda y su resultado me gustaba bastante. Así fue como llegué a la archiconocida BB Cream de Erborian, uno de los best sellers de la firma. Después de años usándola, me animé a probar otro de sus productos estrella, la CC Cream, y ya no quiero probar otra cosa.

Su ficha técnica cuenta que es un tratamiento coreano con cobertura ligera que se funde con tu piel para conseguir un tono unificado, natural y radiante. Su fórmula, enriquecida con un 2% de centella asiática y ácido hialurónico, hidrata la piel y mejora su textura. Además, la protege de los efectos nocivos del sol gracias a su protección SPF 30. La ficha personal que hago, es una crema con color que deja un acabado muy natural, que no da brillos y con la que conseguir un efecto buena cara en un solo paso.

¿Sérum de pestañas? El de Uklash es el que me convence

Sérum de pestañas y sérum de cejas de Uklash. / M. G.

Nunca he confiado en este tipo de productos y siempre he sido bastante escéptica a probarlos, hasta que mi mejor amiga me hablo del sérum de pestañas de Uklash. Ella llevaba bastante tiempo usándolo y había empezado a notar que sus pestañas estaban mucho más densas y pobladas y, como compartir es de guapas, compró un 2x1 y me regaló el que no iba a usar. Lo aplicaba por las noches, siempre en la raíz de las pestañas y siempre hacia afuera.

Acostumbrada a no usar maquillaje en mi día a día, un par de semanas después empecé a notar que mis pestañas se veían más densitas y largas. El resultado fue ya lo más cuando tuve mi primer evento y me apliqué máscara de pestañas. Mi mejor amiga tenía razón y yo ya voy por el tercer sérum. Ahora, además, han llegado a mí otros dos productos estrella de la firma, el sérum de cejas, ideal para repoblar pequeñas calvitas, y el sérum capilar, un básico para ayudar a que el cabello crezca con fuerza.

El tratamiento para labios de Lico Cosmetics

Tratamiento rejuvenecedor de labios de Lico Cosmetics. / M. G.

Las que siempre tenemos los labios agrietados ya no sabemos qué hacer. No sólo por la sensación tan desagradable que esto supone, sino porque el aspecto de nuestros labios no es el deseado. Por eso, cuando llegó a mi poder este tratamiento para labios de Lico Cosmetics no pude ser más feliz. Eso sí, con este tratamiento hay que ser constantes.

Se trata de un tratamiento de dos pasos que combina la renovación total de labios con un peeling de labios en formato sérum y un bálsamo antiaging que reafirma. La combinación de sus activos de ingeniería con ingredientes naturales procedentes de la isla de Córcega rellena arrugas verticales y aumenta el volumen de los labios devolviéndoles su tono rosado. Casi nada. Yo siempre lo aplico por la noche, justo antes de dormir, para que su efecto sea mucho más notable.

Duelo de titanes: Los protectores solares de gH VS los de Lico Cosmetics

Usar un protector solar es innegociable. No se duda, no se cuestiona y, mucho menos, se justifica el dejar de usarlos. En el caso de la cara, mucho menos. Si eres como yo, que odio las texturas pegajosas y llevo años aplicándome el protector solar en la cara a regañadientes, mis descubrimientos te van a encantar.

Protector solar de gH. / M. G.

Después de haber probado de todo, puedo decir que mis protectores solares favoritos son el de gHy el de Lico Cosmetics. En primer lugar, porque su textura es fluida, suave, nada pegajosa y deja mi piel con un acabado aterciopelado que me encanta. Además, luego no me salen granitos, que es algo que siempre he odiado del protector solar facial. En segundo lugar, por su composición y por todos los beneficios que ambos solares tienen para la piel, porque no sólo la protegen de los rayos del sol.

Los protectores solares de la firma sevillana Lico . / M. G.

Protector solar de gH : Es un protector solar incoloro de textura ligera con tacto seco, formulado con una combinación de filtros solares de última generación y de amplio espectro, prebiótico PhotobiomeTM, niacinamida, ácido hialurónico y ashwagandha. Está Indicado para todos los códigos piel. Tiene un factor de protección solar 50+ frente a la radicación UVB, UVA-PF 40,6, infrarrojo A (IR-A) y luz visible (VIS), ademas de una tecnología protectora frente a los daños causados por la luz azul. Ofrece protección de la dermobiota por biotecnología. Posee propiedades antioxidantes, antipolución, hidratantes, reparadoras y antiedad.

: Es un protector solar incoloro de textura ligera con tacto seco, formulado con una combinación de filtros solares de última generación y de amplio espectro, prebiótico PhotobiomeTM, niacinamida, ácido hialurónico y ashwagandha. Está Indicado para todos los códigos piel. Tiene un factor de protección solar 50+ frente a la radicación UVB, UVA-PF 40,6, infrarrojo A (IR-A) y luz visible (VIS), ademas de una tecnología protectora frente a los daños causados por la luz azul. Ofrece protección de la dermobiota por biotecnología. Posee propiedades antioxidantes, antipolución, hidratantes, reparadoras y antiedad. Protector solar de Lico Cosmetics: Está desarrollado para reparar los principales tipos de lesiones que la radiación solar produce sobre el ADN, y cuenta con dos solares distintos, uno para pieles grasas y otro para pieles secas que disminuyen el número de lesiones genéticas, refuerza la reparación del ADN celular y repara el daño visible en la piel aumentando, en diez veces, la población de células madre. Los filtros orgánicos de nueva generación utilizados en estas dos fórmulas son filtros seguros -libres de toda sospecha de ser disruptores endocrinos- y proporcionan una fotoprotección completa frente a los rayos ultravioleta UVA y UVB.

Me olvido de las puntas abiertas con el aceite Oro Líquido de Secretos del Agua

Aceite capilar Oro Líquido de Secretos del Agua. / M. G.

Si eres de las que tienen el cabello fino como yo, habrás probado de todo en verano. El sol, la sal y, sobre todo, el cloro causan estragos en este tipo de cabellos y si eres como yo, cuando llega septiembre y vas a la peluquería te ves obligada a cortar más (mucho más) de la cuenta. Para evitarlo, siempre he tenido entre mis aliados a los sprays fotoprotectores, que aplicaba de manera constante cada vez que salía del agua. Al final del verano, era como si no hubiese cuidado mi cabello en lo más mínimo. Hasta que un día descubrí este aceite que se ha convertido en mi mejor amigo estival.

De la firma Secretos del Agua, este aceite se compone de diferentes aceites esenciales que actúan de barrera protectora y nutriente en el cabello. ¿Mi truco? Aplicarlo antes de bañarme, puede ser en la misma playa o piscina o antes de salir de casa. Aplico el producto sobre el pelo seco, lo peino con un peine de púas grandes y hago mi vida normal en la playa. Cuando me baño, lo vuelvo a aplicar y me vuelvo a peinar. Al ser un aceite, el cabello queda un poco graso, pero esa sensación se elimina al lavarme el pelo. Los días en los que necesito un extra de hidratación, me aplico el producto en casa sobre el cabello seco y una hora después me lavo el pelo de forma habitual.

Mi limpiador favorito: La emulsión japonesa de Gema Herrerías y Cristina Mitre

Emulsión limpiadora japonesa de Gema Herrerías y Cristina Mitre. / M. G.

En materia de limpiadores faciales lo he probado todo y, por lo general, nunca ha sido un producto cuyos resultados me hayan preocupado en exceso. Si el limpiador cumplía su función, que era la de limpiar mi rostro, me parecía suficiente porque el resto del trabajo lo harían los productos que aplicase después. Al menos eso pensaba hasta que tuve en mi poder la emulsión japonesa Kire de Gema Herrerías en colaboración con Cristina Mitre.

Llevo usándola bastante tiempo y estoy contentísima con el resultado. Con muy poco producto soy capaz de limpiarme el rostro al completo, tiene un aroma bastante agradable y la sensación de frescor que me deja es brutal. A diferencia de otros limpiadores, no me reseca en absoluto y deja mi piel tersa y lo suficientemente limpia como para que el resto de cosméticos hagan sus efectos.

Esta emulsión limpiadora está formulada con glicerina, aceite de almendras dulces, manteca de karité, y extractos de orquídea japonesa, pepino y aloe vera. La pueden usar todo tipo de pieles porque posee propiedades limpiadoras frente a impurezas oleosas, restos de polución y cosméticos, incluidos el maquillaje y la protección solar. Una vez que la aplicas, deja la piel suave e hidratada.