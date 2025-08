Cristina Galmiche, experta en cuidado facial: “En verano es suficiente con limpiar e hidratar la piel para eliminar residuos y devolverle vitalidad”.

Las vacaciones son un periodo de tiempo en el que la vida parece que se detiene. Todo lo que nos invitaba a ir aceleradas por la vida desaparece y nuestras rutinas se vuelven mucho más laxas y permisivas. Una de las rutinas que más afectadas se ven es la de cuidado facial. A pesar de disponer de mucho más tiempo para cuidar nuestra piel, solemos reducir nuestros cuidados e incluso nos saltamos pasos. A pesar de ello, hay ciertos hábitos que no debemos pasar por alto, como es el de reforzar la función barrera de la piel, con una limpieza previa profunda, una correcta hidratación y la aplicación de un buen fotoprotector con el que prevenir el envejecimiento facial.

Con ciertos mitos creados alrededor de las rutinas de skincare en verano, es posible que hayas decidido renunciar al uso de la vitamina C (un error, porque en verano los antioxidantes se vuelven mucho más necesarios) o al del retinol (que no tiene por qué ser un enemigo), pero no necesariamente tiene que ser así. El cloro, la sal y el sol juegan un papel muy importante en el modo en el que planteamos nuestra rutina de belleza estival y es por eso por lo que no debemos dejarla al azar.

Una de las cuestiones que más nos hacen replantearnos nuestra rutina de skincare en verano es el plan de ocio que vayamos a tener. Durante el año, llevamos a cabo nuestra rutina de belleza justo antes de meternos en la cama, pero en verano es posible que antes de acostarnos vayamos a hacer algún plan. ¿Qué cosméticos debo aplicarme después de un día de playa o piscina si tengo plan para salir por la noche? Es una de las dudas más comunes en verano y no siempre sabemos qué hacer entre el final de la jornada al sol y el momento de la rutina nocturna habitual.

“No es necesario aplicar toda la rutina de noche si en unas horas vas a repetirla antes de dormir. Pero sí es imprescindible limpiar e hidratar bien la piel para eliminar residuos y devolverle vitalidad”, explica la facialista experta en piel Cristina Galmiche. Además, la experta recomienda “adaptar la rutina a todos los contextos que se puedan dar en vacaciones a través de las texturas y los diferentes principios activos. “Durante estos meses de intenso calor olvídate de exfoliaciones, peelings y el uso de productos cosméticos que en su composición lleven ácidos porque son productos muy invasivos”, añade Cristina Galmiche.

La rutina de belleza en verano debe tener como pilares la limpieza y la hidratación. / pexels

Una rutina de belleza exprés para un día de playa o piscina

Para establecer una rutina de cuidado facial, su enfoque se basa en “escuchar la piel, comprender sus necesidades reales y ofrecerle productos eficaces que respeten su fisiología natural”. Cristina Galmiche recuerda que el cuidado de la piel no se detiene en verano, "aunque los horarios y rutinas cambien, tu piel sigue necesitando atención. Basta con escucharla y adaptar los pasos a cada momento del día".

Cuando pasamos largas jornadas en la playa o la piscina, la piel se ve bastante resentida. El cloro provoca una deshidratación y una alteración en el ph, la sal produce su desecación y el sol, además de conllevar un fotoenvejecimiento prematuro, puede irritarla. Por ende, después de una jornada de playa o piscina, la función barrera de la piel está completamente alterada, por lo que hay que repararla. “La clave está en una rutina exprés de recuperación cutánea con tres pasos que preparan la piel para seguir el día con buena cara, sin saturarla, incluso tras la exposición al salitre y al cloro”, explica la experta antes de dar las claves de su ritual recomendado.

Triple limpieza de la piel, la piedra angular de una rutina de belleza en verano

El contorno de ojos es clave si quieres mantener la mirada hidratada. / pexels

Este primer paso, que se divide en tres, es clave para eliminar los restos de protector solar, cloro o salitre. Se trata de una limpieza bastante suave y efectiva que consiste en aplicar leche limpiadora, loción calmante y loción equilibrante. “La piel necesita respirar, y para eso es clave que esté limpia y equilibrada”, señala Galmiche.

“Tu piel debe estar completamente limpia para que todos los productos que apliques verdaderamente penetren los poros de la piel, pero esa limpieza no debe ser agresiva, ni invasiva hay que evitar las acciones mecánicas de arrastre”, explica Cristina Galmiche. Además, la experta en cuidado facial recomienda repetir el proceso de limpieza tres veces al día porque en verano se suda más y la piel está saturada con los protectores solares.

El contorno de ojos, el aliado para una mirada hidratada

“Hidratar la zona de la mirada es esencial, sobre todo si vas a maquillarte para salir”, añade. El contorno refresca, alisa y descongestiona la zona ocular, por eso es un paso que no hay que saltarse nunca en una rutina de belleza, por muy simplificada que esté. Te contamos cómo elegirlo y cómo aplicarlo.

Aplicar un sérum oxigenante es clave para devolverle a la piel la vitalidad. / pexels

Elige el contorno que mejor se adapte a ti : Antes de nada, es importante que utilices un contorno adecuado para lo que necesitas. Hidratante, si notas la zona seca o deshidratada; antiedad, con ingredientes como retinol, péptidos o ácido hialurónico, y anti-ojeras o anti-bolsas, con cafeína o activos descongestionantes.

: Antes de nada, es importante que utilices un contorno adecuado para lo que necesitas. Hidratante, si notas la zona seca o deshidratada; antiedad, con ingredientes como retinol, péptidos o ácido hialurónico, y anti-ojeras o anti-bolsas, con cafeína o activos descongestionantes. Aplica el producto con el dedo anular : El dedo anular es el que menos fuerza tiene, y por eso es el más recomendable para aplicar productos en esta zona sin presionar demasiado. Pon un poco de producto en la yema del dedo y aplica con pequeños toques suaves, sin arrastrar ni frotar la piel.

: El dedo anular es el que menos fuerza tiene, y por eso es el más recomendable para aplicar productos en esta zona sin presionar demasiado. Pon un poco de producto en la yema del dedo y aplica con pequeños toques suaves, sin arrastrar ni frotar la piel. Dónde aplicarlo: La forma correcta de aplicar el contorno es siguiendo el hueso orbital, es decir, desde el lagrimal hasta la sien, en la parte inferior del ojo. Si el producto lo permite, también puedes aplicarlo bajo la ceja (sin llegar al párpado móvil, salvo que el fabricante indique lo contrario). No lo pongas demasiado cerca del ojo ni sobre la línea de las pestañas, para evitar irritaciones.

El secreto de una piel revitalizada, luminosa y fresca incluso en verano

La piel en verano, a pesar de que no nos maquillamos y que estamos mucho más descansadas, puede tener un aspecto apagado, cetrino y opaco. La exposición solar y el cloro o la sal hacen estragos en nuestra piel, por eso es importante darle un chute de energía que la revitalice.

“El paso estrella para revitalizar la piel al instante es aplicar un sérum oxigenante porque es un chute de oxígeno para la piel. Hidrata, descongestiona, ilumina… ¡y muchas veces ni siquiera hace falta maquillaje después!”, concluye Galmiche.