Seis 'looks' de maquillaje de Navidad con los que hacer que tus ojos sean los protagonistas

La cuenta atrás para los días especiales de Navidad ya ha empezado. A escasos días de que llegue Nochebuena y con los ojos puestos en Fin de Año, muchas ya estaréis pensando en el conjunto que os pondréis esa noche. Sabemos que la Navidad este año es diferente y por eso mismo hemos decidido apostar por un look de fantasía para celebrar los días de Navidad, aunque luego no vayamos a salir de casa.

Ya tenemos el vestido, que este año está lleno de brillibrilli y lentejuelas porque nos lo merecemos más que nunca, y nos hemos estudiado todos los peinados fáciles y de fiesta con los que vamos a completar nuestro estilismo, pero lo que todavía no hemos pensado es cómo nos vamos a maquillar.

A diferencia de otros años, esta Navidad no existen las prisas, no tenemos que estar a una hora determinada en la súper fiesta del siglo ni tenemos que llevarnos tres horas preparando canapés para los cincuenta familiares con los que nos reunimos. Este año tenemos tiempo para dedicárnoslo a nosotras mismas y por eso podemos emplearlo en hacernos ese maquillaje tan original que hemos visto en algunos looks de las series del momento pero que nunca nos hemos atrevido a hacernos.

Como consecuencia del uso de la mascarilla, desde que empezara la pandemia, nuestros ojos se han convertido en los absolutos protagonistas de nuestro rostro. Los hayamos llevado maquillados o hayamos apostado por lucir nuestra cara lavada, los ojos este año han sido los que han hablado por nosotras. Por eso esta Navidad se merecen que nuestro maquillaje les dé todo el protagonismo. Si eres de las que van a tener tiempo esta Navidad y quieres potenciar tu mirada para que tus ojos sean los absolutos protagonistas, atenta a las seis propuestas de looks de maquillaje que te sugerimos.

Ojos con efecto metalizado

Un maquillaje súper ochentero y muy de moda esta temporada y por el que merece la pena apostar en Navidad. Sombras y eyeliner en neón y flúor en los tonos verdes, naranjas y rosas son las propuestas más originales para estas fiestas. Dale un toque ochentero a tus look con este maquillaje con el que le darás un toque más atrevido a un outfit más convencional. Como el maquillaje es bastante cañero, recomendamos un estilismo menos llamativo para conseguir que los ojos sean los absolutos protagonistas.

'Eyeliner' blanco para iluminar tu mirada

Nuestros ojos se merecen que les demos algo de luz después de este intenso año. A pesar de que el eyeliner blanco nos recuerde a nuestra adolescencia y sus más que cuestionables estilismos, apostar por él a la hora de darle luz a nuestra mirada es muy buena opción. Con un eyeliner blanco traza una fina línea en el parpado móvil y quedará perfecto, además puedes añadir otro eyeliner de otro color y hacer una combinación original y atrevida.

Este tipo de maquillaje de ojos no limita a la hora de decantarnos por nuestro estilismo navideño, aunque a nosotras nos gusta combinado con un diseño en negro y un peinado muy pulido para no restarle protagonismo a la mirada.

Apuesta por el 'glitter' para brillar

Este año es el adecuado para arriesgar y atrevernos a lucir maquillajes que en otras circunstancias no habríamos querido lucir. Si te gusta el brillibrilli, el glitter es tu opción de maquillaje para hacer brillar tu mirada. Puedes utilizar pegatinas de brillos, puedes llevarlas decorando el eyeliner, en la línea baja del ojo o decorando el parpado móvil.

Un maquillaje muy de alfombra roja con el que, sin duda, te sentirás la reina de tu casa esta Navidad. Ya que te has decantado por un maquillaje así de atrevido, apuesta también por un vestidazo y renuncia por completo a los minimalismos.

Efecto mojado para una sombra jugosa

Este maquillaje de ojos es perfecto para las amantes del gloos, ya que utiliza este producto para conseguir una sombra de ojos muy jugosa. El efecto glossy o efecto mojado se trata de una técnica en la que el gloss labial se mezcla con sombras sobre los párpados, creando un efecto de sombras jugoso. Para conseguir un buen resultado usa vaselina o un bálsamo transparente que no sea denso ni pegajoso.

Este maquillaje nos gusta combinarlo con una sombra de ojos en tonos tierra o pastel, para que puedas apostar por un conjuntazo dorado, muy propio de Navidad. Como el efecto que busca es de tipo mojado, te recomendamos que en el peinado apuestes por un efecto despeinado.

'Floathing eyeliner' para un efecto rasgado

Hablamos de floating eyeliner cuando el trazo se sitúa a lo largo de la cuenca y se aleja de la línea de las pestañas. También crea un efecto rasgado y tiene la posibilidad de ser tan sólo un trazo vacío o de rellenarse con sombra de ojos.

Es una tendencia de maquillaje que se sale un poco de lo convencional, el color más usado es el negro, pero también puedes arriesgar usando colores más llamativos dándole un toque súper original a tu mirada. Una coleta baja con mechones sueltos y un vestido minimalista combinado con unos pendientes XXL completan este maquillaje de ojos efecto rasgado perfecto para Navidad.

Mirada felina, una apuesta segura

Es nuestro maquillaje de ojos preferidos porque sabemos que con él vamos a potenciar la mirada seguro y, además, su efecto es súper sexy. Delinea tu mirada arriba o abajo con un lápiz o eyeliner negro, llevando el cat eyes al extremo.

La técnica consiste en que la línea del parpado termine hacia arriba, dándole un toque alargado a tu mirada. Un clásico que sienta bien a todas las miradas y que puedes lucir con cualquier que sea el estilismo por el que vayas a apostar esta Navidad.