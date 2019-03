Las nuevas paletas inspiradas en ciudades de Essence serán tu nueva obsesión

Essence Cosmetics nos ha vuelto a sorprender con sus nuevas paletas de sombras. Pocas marcas de maquillaje lowcost consiguen conquistar tantos corazones como Essence, una firma que siempre consigue aunar calidad y buen packaging en cada nuevo lanzamiento. Esta vez, la culpa la tienen su línea de cuatro paletas de sombras inspiradas en grandes ciudades del mundo.

Salut Paris Eyeshadow Palette de Essence

Inspirada en París, la ciudad del amor, Salut Paris es una paleta de 9 sombras que incluyen beiges, marrones taupe y rosas en tonalidades frías. Con una clara mayoría mate, solo dos de los tonos (dos de los rosas) tienen un brillo metalizado. Es perfecta para las amantes de los tonos rosas y violáceos y los looks naturales y románticos y quedará mejor sobre pieles claras.

G'Day Sydney Eyeshadow Palette de Essence

¿Te gusta tener todas sombras que puedes necesitar en cualquier ocasión con tus básicos diarios en una sola paleta? G'Day Sydney, inspirada en la ciudad australiana de Sídney, tiene un rango amplio de tonos y acabados. Incluye tonos tierra, beiges, nude, azules y verdes en acabados mate, metalizados y perlados. Sus tonos cálidos sientan bien a cualquier tipo de piel.

Hello New York Eyeshadow Palette de Essence

Nueve tonos fríos y con un acabado sutil y brillante son los protagonistas de Hello New York, la paleta inspirada en los colores de la ciudad de Nueva York. Beiges, grises, malvas, azules y violetas perlados que sentarán genial tanto a pieles claras como a pieles oscuras. Dos de los grises son mate, haciendo de esta paleta una opción ideal para los looks ahumados.

Olá Rio Eyeshadow Palette de Essence

Una de las más versátiles de la nueva línea, Olá Rio se inspira en Río de Janeiro, sus playas y sus espectaculares amaneceres y atardeceres. Sus tonos cálidos en mate y shimmer van desde el color crema hasta violeta pasando por el dorado y sientan bien cualquier tono de piel. Es perfecta para los amantes de los tonos dorados y las sombras con brillo y será tu mejor aliada para los looks nocturnos veraniegos.

Las nuevas paletas de ciudades de Essence Salut Paris, G'Day Sydney, Hello New York y Olá Rio salen a la venta el 18 de marzo y podrás encontrarlas en tiendas con un precio de 8,99 euros.