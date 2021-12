Fáciles y elegantes, los cinco peinados de fiesta más especiales para triunfar esta Navidad

Encontrar el look perfecto para esta Navidad pasa, indiscutiblemente, por dar con el peinado de fiesta adecuado con el que resaltar los rasgos de nuestra cara. Aunque la mayoría optará por unas acertadísimas messy waves para apostar por un look juvenil y desenfadado, la tendencias capilares que nos depara el próximo año invitan a experimentar con los looks de fiesta estos días. Sobre todo a la hora de apostar por un look de Navidad algo más especial.

Aunque seas de las que siempre llevan el pelo suelto, los estilismos de Nochebuena y Fin de Año bien merecen que te atrevas a llevar el pelo recogido. Salir a cenar con tus amigas o acudir a la típica comida de empresa pueden invitarte a que te decantes por peinados mucho más desenfadados, pero hay eventos en Navidad que bien merecen que hagas apología de la elegancia.

Siempre puedes apostar por llevar la típica coleta (ya sea alta o baja) y estarás apostando a caballo ganador, pero nosotras te proponemos cinco peinados muy fáciles (y especiales) para llevar el pelo recogido en un look de Navidad elegante.

Porque si algo define los estilismos de Nochebuena y Fin de Año son la elegancia y el glamour y que mejor forma de hacer gala de ellos que apostando por algunos de los peinados súper fáciles para llevar el pelo recogido en un look de Navidad elegante que te proponemos.

Si eres de coleta, tenemos dos propuestas de peinados de Navidad súper interesantes para ti; si eres de las que prefieren moño, tenemos ideas muy desenfadadas que te van a encantar, y si eres de las que adoran las trenzas, nuestra sugerencia para apostar por ellas te va a enamorar. Echa un vistazo a nuestras propuestas de peinados súper fáciles y especiales para llevar el pelo recogido esta Navidad y brilla más que la propia estrella del árbol.

Fáciles y elegantes, así son los peinados de fiesta más especiales para triunfar esta Navidad que te proponemos y con los que, sin duda, parecerá que acabas de llegar de la más glamurosa de las alfombras rojas.

Peinado para un look de Navidad: Bubble ponytail

Se trata de una cola de caballo, ya sea media, completa o de lado, con pequeños apartados a lo largo que forman una especie de burbujas en cada espacio, de ahí el nombre de este original peinado que se coló en las pasarelas y alfombras rojas el verano pasado y que ahora nos sirve de inspiración para un look de Navidad.

Consejo: Dale algo de volumen a la zona del casco de la cabeza para que la coleta no se vea ridícula y deja un par de mechones sueltos para darle un aspecto juvenil a tu rostro.

Peinado para un look de Navidad: Moño alto y muy despeinado

El moño alto y despeinado nos parece ideal para un look de Navidad con el pelo recogido y es tan fácil de hacer, que una vez que nos lo hagamos por primera vez lo vamos a querer llevar siempre. El secreto del triunfo de este peinado es el efecto despeinado y los dos mechones sueltos que quedan alrededor de la cara. Sólo tienes que recogerte el pelo en un moño muy alto, sin tener especial cuidado a la hora de recogerlo, y dejar dos mechones sueltos en la zona de las patillas.

Consejo: Si quieres, antes de recogerte el pelo puedes cardar un poco la zona de la raíz para darle volumen.

Peinado para un look de Navidad: Recogido bajo y despeinado

Un peinado algo más sofisticado para un look de Navidad espectacular, aunque quizás éste sea el que más tiempo te lleve hacer, pero merece la pena. Para conseguir el efecto despeinado necesitas una plancha o unas tenacillas con las que hacer ondas muy pequeñas y marcadas. Divide el pelo en zonas y coge mechones muy pequeños que irás ondulando poco a poco. Cuando tengas el pelo completamente ondulado, coge mechones sueltos y colócalos con horquillas y a tu antojo en la parte baja de tu cuello.

Consejo: Deja un par de mechones sueltos en la zona de la frente para darle un aspecto más desenfadado al peinado.

Peinado para un look de Navidad: Coleta alta y ondulada

Este peinado para un look de Navidad fusiona lo desenfadado con la comodidad más absoluta, que, en el fondo, es lo que buscamos en una boda de verano (sobre todo con tanto calor). Si quieres conseguir un peinado de lo más desenfadado pero con muchísimo estilo, apuesta por una coleta con el cabello ondulado. Para empezar, enrolla el pelo en el rizador de forma diagonal y fija las ondas con laca. A continuación, peina el cabello para que las ondas no queden tan definidas y recoge el pelo. Sí, es más fácil de lo que crees. La idea es que la coleta tenga un aspecto desenfadado, por lo que deberás despeinar los mechones.

Consejo: Un truco para que el resultado sea espectacular es coger por la punta mechones muy pequeños y deslizar a lo largo de ese mechón los dedos de la otra mano (de abajo hacia arriba).

Peinado para un look de Navidad: Corona de trenza de espigas

La corona de trenza de espigas se consigue a partir de dos trenzas de espiga que llevamos a la parte superior de la cabeza formando la corona. Al soltar los mechones obtenemos un resultado mucho más fresco y natural.