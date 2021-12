Los colores de pelo más en tendencia del invierno para un look cálido y favorecedor

Hace tiempo que nos despedimos del efecto besado por el sol que tenía nuestro cabello en verano y con el que éramos tan felices. Ahora, por mucho que apostemos por las mechas más naturales, no conseguimos un look cálido y favorecedor. Aunque, las que se hayan dejado conquistar por la coloración blorange no tienen ese problema, con independencia de si en verano se dejaron cautivar por una mechas money piece o si prefirieron que fuera el propio sol que ejerciese el efecto luminoso en su cabello.

Sea como sea, ha llegado el invierno y nuestras melenas se ven tristes y apagadas y sólo una buena coloración puede ayudarnos a conseguir ese look cálido y favorecedor que tan bien nos sienta. A la hora de conseguirlo hay que apostar por un determinado color de pelo que, además de ser tendencia, haga contraste con nuestros rasgos. Tampoco hay que olvidar que los reflejos sutiles son clave a la hora de crear volúmenes y texturas y que ese es el verdadero secreto de un look cálido y favorecedor.

En invierno nos apetecen tonos que aporten suavidad. Escogemos colores o matices que transmitan confort en tonalidades más tenues. Sin embargo, al escogerlos no renunciamos a la energía que todo tono aporta. Si deseas un cambio, asegurándote el éxito, escoge uno de estos cuatro colores de pelo más en tendencia del invierno para un look cálido y favorecedor.

Castaño con reflejos caramelo

El color de pelo castaño, lejos de ser el más anodino, es el tono perfecto para experimentar en invierno y apostar por una melena mucho más cálida. Los tonos castaños son mucho más versátiles que rubios o morenos y si en verano jugamos a iluminarlos con rubios más intensos, ahora en invierno podemos jugar a darle a nuestra melena castaña un color caramelo.

Puedes llevar un tono muy parecido a tu color de base y que sea muy especial. "Tendemos a pensar que cualquier tono es mejor que el nuestro y no es verdad. Podemos realzarlo, añadirle matices muy sutiles que funcionan muy bien y revitalizan el color a la vez que nos iluminan", explica Raquel Saiz, del Salón Blue by Raquel.

"Añadiendo reflejos chocolate, cacao, avellana o toffee aportamos una nueva energía y no dañamos nuestro cabello",añade.

Una melena rubia con reflejos sutiles

Los cabellos rubios no entienden de estación, aunque en invierno este tipo de melenas se ven un poco más apagadas porque ya no cuenta con el efecto iluminador que tienen los rayos del sol. Aunque eso no implica que no se pueda apostar por una melena rubia con reflejos sutiles en invierno. Es la mejor forma de darle calidez.

El caramelo nos embriaga por su dulzura, también por la luminosidad sutil y muy acogedora. "Las pieles ligeramente morenas y las muy pálidas quedan perfectas con tonos como los miel, los caramelo, los bronde o los melting. Con el frío bajamos la intensidad de los rubios, pero los enriquecemos con sutiles reflejos en otro color para darle más dimensión o con un corte lleno de energía", comenta Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.

Pelirrojos, la coloración más cálida del invierno

La coloración pelirroja (que siempre ha estado entre nosotras) se ha convertido en la verdadera revelación de la temporada. Cálida donde las haya la coloración pelirroja deja de ser exclusiva de las mujeres que han nacido con este tipo de cabello para convertirse en el color de pelo favorecedor y cálido que necesita cualquier melena en invierno.

La gama de pelirrojos nos parecen siempre sugerentes y en su versión más oscura fácilmente alcanzables. "Este tono que puede tomar matices del marrón consigue revitalizar la melena, un gran cambio, con poco esfuerzo. Podemos hacer destacar más los matices rojos, naranjas o castaños para crear un color único adecuado a nuestra piel", explica Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

Morenos con efecto espejo

Es quizás el color de pelo más complejo, ya que se trata de un moreno muy oscuro que necesita textura para no endurecer los rasgos y parecer demasiado plano. En ese sentido, y para apostar por una melena cálida este invierno, hay que jugar con el cabello moreno, pero con un efecto espejo.

Los tonos más oscuros siempre son atrayentes y enigmáticos. "Las melenas que se acercan o son negras consiguen atraer las miradas. Para conseguir que tenga luminosidad, debemos darle brillo para lograr un precioso efecto espejo, lo que lo hará aún más sugerente. Este tono es ideal para pieles de medias a morenas", aconseja Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.