El nuevo pintalabios mate de Mercadona para unos labios con efecto terciopelo esta Navidad.

Ahora que estamos redescubriendo nuestros labios y con la Navidad a la vuelta de la esquina, los pintalabios se han convertido en uno de nuestros artículos de belleza más buscados (y deseados). Con efecto volumen (nuestro preferido) el pintalabios rotulador, cualquiera nos vale para sacarle partido a nuestros labios y marcarnos un súper maquillaje. Aunque, de cara a la Navidad, lo que muchas buscamos de nuestro pintalabios es que sea mate y tenga efecto terciopelo, un acabado irresistible para los looks de Navidad.

Como ya ha hecho con anterioridad (bienvenida sea su crema milagro con silicio orgánico), Mercadona acaba de lanzar su nuevo pintalabios mate para unos labios con efecto terciopelo esta Navidad. La cadena de supermercados parece anticiparse a nuestras necesidades y es por eso que lanza unos pintalabios mate con el acabado más deseado de la Navidad, el aterciopelado.

Aunque el pintalabios mate y el efecto terciopelo son un arma de doble filo, ya que a veces provocan sequedad. En el caso de Mercadona, como explicaremos más adelante, esa sequedad se mantiene a raya ya que los pintalabios con efecto mate se presentan en una textura bastante cremosa para que el acabado aterciopelado sea duradero y muy favorecedor en los looks y maquillaje de Navidad.

Además de su efecto terciopelo, el nuevo pintalabios mate de Mercadona se presenta en varios colores y a un precio bastante económico (4,50 euros), lo que hace que el producto sea un fichaje estrella para los maquillajes de Navidad.

Los pintalabios mate de Mercadona, los más vendidos para Navidad

Mercadona es uno los grandes aliados en cuestión de belleza y la razón no es otra que los resultados de sus productos de belleza, que son muy similares a otros productos más caros, pero costando menos de la mitad. Para muchos los pintalabios de Mercadona ya eran un superventas de su sección de perfumería (hemos visto como algunos de sus labiales se han agotado en cuestión de minutos).

La textura, cremosidad, la duración y el acabado que le dan a los labios son aspectos muy importantes a tener en cuenta cuando compras un pintalabios y, en el caso de los labiales de Mercadona, todas estas características suelen confluir.

Dentro de la línea de pintalabios de Deliplus, la línea de productos de belleza de Mercadona, hay alternativas muy diferentes, pero los que están triunfando últimamente son los pintalabios mate de Mercadona. La duración y los colores que presentan estos labiales los han convertido en un gran éxito de la cadena de supermercados.

Así es el pintalabios mate de Mercadona que arrasará en Navidad

Estos pintalabios no tienen un nombre concreto (como en otras ocasiones en las que Mercadona lanza una línea de productos con un nombre muy específico), solo números, y hay dos que ya se han convertido en nuestros favoritos para los maquillajes de Navidad. Uno de ellos es el color nude rosado que lleva el número 06 y el otro es el color granate intenso que lleva el número 20, absolutamente ideales para los looks más top de Navidad.

Pero todo es cuestión de gustos, ya que la línea de pintalabios mate de Mercadona tiene infinidad de colores y seguro que si los pruebas se convertirán en un imprescindible en el neceser. Su precio es otro de sus grandes aciertos (quizás el gran acierto), ya que sólo cuestan 4,50 euros. Casi nada para un pintalabios que versiona la línea de labiales de la firma NYX, que vende cada pintalabios a 20 euros.

Además de su precio y sus colores, lo que más nos gusta del pintalabios de Mercadona es su textura que, pese a ser mate, no es pesada y densa, y no parece que se vayan a producir las temibles sequedades en los labios al aplicarlo. No se nos ocurren más razones para fichar este súper pintalabios de Mercadona y convertirlo en nuestro mejor aliado para los looks de Navidad.