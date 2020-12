Todas las razones y beneficios por los que si pruebas un champú sólido no vas a querer usar otro

Tu mejor amiga ya te ha recomendado que lo uses, las influencers del momento no dejan de hablar de él, pero tú todavía no tienes claro en qué consiste un champú sólido. Los gurús de belleza no paran de hablar de este producto que, además de dejar el pelo muy limpio, respeta y cuida el medio ambiente, tanto por su fabricación como por su método de envasado. Todo el mundo habla de sus beneficios pero tú eres bastante escéptica, tienes que probarlo para saber si las virtudes del champú sólido son tan reales como dicen. Sobre todo ahora que hay tantos champús diferentes y tú no sabes cuál escoger.

A las habituales preocupaciones que nos presenta nuestro cuidado capilar también tenemos que añadirle la elección de un producto adecuado. A la hora de decantarnos por un champú u otro siempre tenemos en cuenta aspectos como el volumen que aporte a nuestro cabello, que recupere su brillo natural o que prevenga su caída. Todos estos aspectos los cumple el champú sólido y tú está a un solo paso de descubrir todos sus beneficios.

A la hora de escribir este artículo, teníamos claro que debíamos probar el champú sólido para hablar con conocimiento de causa y, después de varios días probando productos hemos hecho un descubrimiento que teníamos que compartir con el mundo. Se trata del champú sólido de Modesta Cassinello, una firma cosmética con carácter mediterráneo que apuesta por la eficacia en una vía sostenible con sus formatos sólidos que garantizan un cabello limpio, hidratado, suave y revitalizado.

En el caso de su champú sólido, hemos probado el H05 (que tiene un precio de 16 euros). Este champú está formulado con aloe vera y es perfecto si buscas un tratamiento natural para mejorar el movimiento del cabello y sin apelmazamiento. Esste champú sólido se presenta como una combinación de sencillez, delicadeza y respeto para el cuidado de tu cuero cabelludo y cabello con resultados efectivos y sin dejar de ser responsable con el medio ambiente. Después de haberlo probado te damos los motivos por los que ya lo tenemos entre nuestros champús sólidos preferidos.

Es un champú sostenible

Está elaborado con una fórmula sin agua, cero plásticos, un 80% menos peso y en un envase reciclable, una apuesta muy ecofriendly y que cada vez impera más en la industria cosmética. Desde la firma Modesta Cassinello creen que la sostenibilidad tiene más que ver con procesos cercanos y transparentes que con grandes discursos.

Los champús sólidos, a diferencia de los líquidos, no necesitan ser contenidos en recipientes estancos, por lo que es más fácil comercializarlos sin necesidad de recurrir a contenedores de plástico. La mayoría delos champús sólidos elaborados con componentes naturales o de producción ecológica suelen recurrir a materiales como el papel o el cartón, ambos reciclables, sostenibles y biodegradables.

Es un champú fácil de aplicar

La manera de aplicar los champús sólidos es uno de los aspectos que más dudas causan a las usuarias. Pero este champú es de muy fácil de aplicación. Con las manos mojadas debes frotar el champú hasta obtener una fina espuma, luego la depositas sobre la raíz del cabello previamente mojado y empiezas a lavar tu cabeza de la misma forma en la que lo haces siempre.

Es importante recordar que la temperatura del agua no debe ser ni muy fría ni muy caliente para una mejor formación de espuma. Masajea suavemente, disfrutando el momento y estimulando el cuero cabelludo, y luego enjuágalo bien. Repite la aplicación si fuera necesario y termina aplicando un acondicionado después de enjuagar el champú.

Está elaborado con activos naturales

Los activos naturales con los que está elaborado cuentan con propiedades hidratantes demostradas sobre la fibra capilar, que hará que tu melena esté más hidratada, suave y revitalizada. Con activos de origen vegetal como aloe vera y aceite de coco, consigue una limpieza suave que deja el cuero cabelludo hidratado, además de mejorar el movimiento del cabello y sin dejar rastro de apelmazamiento. Además, se puede utilizar en todo tipo de cabellos.

La mayor parte de los champús convencionales emplean algún ingrediente que puede ser tóxico e incluso dañino para la salud de nuestro pelo y de nuestro cuero cabelludo. Las fragancias y perfumes son aditivos obtenidos por procedimientos químicos. Los sulfatos de sodio, compuestos como la urea, el polietilenglicol, las siliconas o los parabenos, son compuestos que deberíamos evitar en un champú.

En ese sentido, los champús en estado sólidos elaborados con componentes naturales evitan este doble problema utilizando tensioactivos de origen natural. Por lo general, están formulados a partir de aceites esenciales, glicerinas naturales y extractos de plantas, frutos y semillas de origen vegetal.

Dura más que otros champús

Las pastillas de champú sólido están elaboradas a partir de compuestos naturales y principios activos altamente concentrados. Además, su composición apenas incluye agua, por lo que duran hasta 3 veces más que los champús líquidos, cuya composición es agua en un 80 %, empleando las mismas cantidades. Así, ahorramos dinero, evitamos consumir de más y generamos menos residuos. Todo eso sin dejar de ser eficaz con el cuero cabelludo y cabello, ya que funciona igual de bien que los formatos líquidos y dura más tiempo.

Reducen las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero

Como consecuencia del punto anterior, al durar más los champús sólidos, se reduce la necesidad de producir y de transportar estos productos, lo que revierte en una mayor eficiencia desde un punto de vista ecológico.