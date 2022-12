Los regalos 'beauty' que deberías pedir esta Navidad si quieres que acierten contigo

¿Ya tienes hecha tu carta a los Reyes Magos? ¿Te ha tocado ser la Reina Maga oficial de tu familia y pandilla de amigas? Puede que ya no sepas qué pedir en Navidad y que tampoco tengas claro qué regalar a tu círculo más cercano, pero no te preocupes porque no hay nada como los productos de belleza para acertar con tus regalos y, sin duda, para que también acierten contigo.

Ese pintalabios mate que arrasa en TikTok o ese maquillaje efecto piel perfecta son buenas opciones, pero ¿y si tu regalo beauty se convierte en una experiencia de belleza? Estas propuestas de regalos beauty que deberías pedir esta Navidad si quieres que acierten contigo son perfectas para que los Reyes Magos lo tengan bastante fácil.

Tratamientos de belleza, productos muy top, experiencias para vivir en pareja o con amigas... Estas ideas de regalos beauty que os proponemos deberían ser un must en cualquier carta de Navidad que se precie, así que si todavía no has hecho la tuya, atenta a estas propuestas. Ese año los Reyes Magos aciertan seguro.

Mesoterapia facial para una piel luminosa

"Necesitamos y queremos vernos bien, para sentirnos mejor", Rachel Keys. Ella es enfermera dermoestética y en su consulta en el Centro Salamanca ofrece distintos tratamientos con la finalidad de prevenir el proceso de envejecimiento y revitalizar el organismo. Interpretando la punta del iceberg con la visibilidad en la piel del paso del tiempo, detalla como a nivel interno, nuestros órganos, tejidos, células, también envejecen. Uno de sus tratamientos faciales, Mesoterapia Facial Con Dermapen ofrece una regeneración de la piel desde las capas profundas, disminuyendo parcialmente las arrugas finas y previniendo su aparición.

Este tratamiento, con el que tu pareja se quedará boquiabierta, consistente en la aplicación a través de microinyecciones considerado como un cóctel de vitaminas que mejora la calidad de la piel, aportando frescura y luminosidad. La mesoterapia facial con Dermapen se administra a través de microinyecciones superficiales, sustancias como la Vitamina C, para conseguir una mejora en el tono, hidratación, elasticidad, luminosidad y flacidez en el rostro, cuello y escote. El resultado es una piel radiante, luminosa y saludable.

Chocolaterapia y vinoterapia contra el envejecimiento facial

En los centros de belleza de Ali d’Aria se respira bienestar, belleza y salud. Sus tratamientos de envolturas como la vinoterapia o la chocolaterapia están formulados para obtener muchos resultados en una misma acción. Hidratación, reducción de manchas, disminución de arrugas… Además, el cacao aporta un incremento de colágeno que reduce los signos de envejecimiento así como la flacidez de la piel. Un tratamiento con increíbles resultados y un placer para todos nuestros sentidos. En cambio, la vinoterapia se realiza usando distintos tipos de uva, jugos de uva antes de fermentar y vino como base de nuestro tratamiento, se consigue un efecto de antiestrés y bienestar.

La vinoterapia basa su filosofía en las propiedades antioxidantes de los polifenoles de la uva, como el resveratrol y los flavonoides, cuya capacidad para luchar contra los radicales libres supera la de las vitaminas C y E, lo que los convierte en una de las mejores armas contra el envejecimiento de la piel.

Además, los flavonoides poseen propiedades antiinflamatorias que ayudan a evitar la rotura de capilares; un punto más a su favor para mimar la piel. Si lo que quieres es pasar un rato de relajación con tu pareja, este será el mejor regalo para disfrutar juntos.

Cóctel de oro en casa para usar en pareja

Un producto para poder usar en casa y en pareja, ya que sirve para ambos sexos. Contiene especiales componentes con minerales y metales. Como nos cuenta la propia farmacéutica: "Los minerales y metales se usan sobre todo cómo pigmentos para dar color, como el óxido de hierro; otros protegen frente al sol, suavizan y dan luminosidad al cabello. Por ejemplo, el oro es un ingrediente muy estable y que no suele producir alergias", afirma la experta en dermocosmética. Como advertencia: "Hay que advertir que el oro, así como otros metales, pueden provocar dermatitis en un uso abusivo".

Una pequeña dosis revitalizante para la piel

NCEF-SHOT, elegido uno de los productos estrella de los laboratorios Filorga durante el último año, gracias a su revolucionario concentrado, con alta eficacia anti-edad y clínicamente probado. Un producto que se puede incluir en la rutina de cuidado de la piel diaria. Este concentrado polirevitalizante supremo une la eficacia estrella del NCEF a su más alta concentración con un poderoso complejo derivado de la biotecnología marina. Así, cada día, la piel recibe una dosis de activos equivalente a una mesoinyección.