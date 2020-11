El sérum vegano hecho con café con el que tendrás buena cara aunque hayas pasado la peor noche de tu vida

¿Cuántas mañanas te has levantado y has pensado: por qué tengo yo esta mala cara? El estrés, el cansancio acumulado, la falta de sueño o los cambios hormonales provocan que el aspecto de nuestra cara no sea del todo bueno. Como dicen, la cara es el reflejo del alma y cualquier cosa que nos afecte se traslada a nuestro rostro de manera irremediable. A pesar de que intentamos llevar una vida medianamente saludable y de que aplicamos productos de hidratación en nuestra cara de manera diaria, hay veces en las que, por mucho que lo intentemos, la mala cara no nos la quita nadie.

Seguimos una rutina de higiene facial para mitigar los efectos de la contaminación y del día a día en nuestra piel, llevamos a cabo un ritual de belleza conforme a nuestro tipo de piel y tenemos en cuenta el momento vital en la que nos encontramos para darle a nuestro rostro un cuidado específico. Aun así, no conseguimos ese efecto buena cara que tanto nos gusta. Sobre todo si, además, hemos pasado una mala noche, algo muy común estos días de incertidumbre.

A la hora de combatir los efectos del cansancio en nuestro organismo y empezar la mañana con el máximo de energía posible solemos recurrir a una buena taza de café que, además de formar parte de nuestra rutina, nos ayuda a despertarnos y despejarnos por la mañana. Y, si el café es un buen aliado para despejarnos por la mañana, ¿por qué no también para despertar nuestra piel?

En un proceso de investigación y en una firme apuesta por la cosmética sostenible, la firma danesa Grums Aarhus quiere demostrar que los granos de café reciclados pueden tener más beneficios de lo que pensamos en el cuidado de la piel. Por eso, desde la firma han lanzado un nuevo producto con este ingrediente como protagonista. Se trata de Hydra Calm Face Serum, un sérum que busca activar la microcirculación y hacer que la piel se vuelva mucho más receptiva, activando el resto de los ingredientes que tiene la fórmula y actuando como permeabilizante.

Beneficios del café para la piel

Al igual que una buena taza de café, desde la firma aseguran que "funciona genial por la mañana, ya que despierta la piel y le aporta ese chute de actividad que necesita". Además, se trata de un sérum vegano, ideal para pieles sensibles, que ayuda a mantener la piel sana gracias a sus relajantes propiedades antioxidantes y protectoras del extracto de posos de café reciclado, mientras que los humectantes similares a los de la piel, ácido hialurónico y glicerina, proporcionan un fuerte efecto de retención del agua que aumenta la hidratación y la elasticidad de la piel. Además, un trío hidratante -a base de plantas- ayuda a reducir la pérdida de humedad, fortalece la barrera cutánea y favorece la producción natural de ácido hialurónico de la piel.

Entre los beneficios de este sérum elaborado a base de café reciclado destaca que ayuda a mantener una piel sana al disminuir el estrés oxidativo; eleva el nivel de hidratación de la piel; ayuda a reducir la pérdida de humedad y fortalece la función barrera de la piel.

A la hora de aplicarlo, desde la firma danesa recomiendan hacerlo tanto por la mañana como por la noche sobre la piel limpia y húmeda, antes de aplicar productos hidratantes o aceites, para conseguir una hidratación efectiva.

¿Cuáles son los ingredientes del sérum?

Entre los ingredientes principales de este sérum se encuentra la glicerina, que actúa como agente humectante, suavizante y fortalece la barrera cutánea; el ácido hialurónico, que tiene la capacidad de retener hasta mil veces su propio peso en líquido y así aumentar la riqueza y elasticidad de la piel y reducir su sensibilidad, y el extracto de semilla de café, el ingrediente estrella, que activa la microcirculación y la hace mucho más receptiva activando el resto de ingredientes que tiene la fórmula, también actúa como permeabilizante. Una buena mezcla que busca actuar en tu cara de la misma forma que una buena taza de café mañanero.