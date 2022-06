Trucos para hacer que las pestañas crezcan de forma natural y te olvides del rímmel.

Llega el verano y todas queremos darle un cambio de aires a nuestros looks. Siguiendo las tendencias, estos días nos decidimos a apostar por los diseños en uñas más originales del verano o incluso nos atrevemos con las mechas más naturales con las que aclarar nuestra melena (muchas apostamos por dejarnos por fin las ganas con unas favorecedoras mechas espiga). Aunque lo que de verdad nos gusta del verano y nuestros posibles looks es lucir una piel luminosa a la que no le haga falta maquillaje y con la que podamos lucir unas pestañas kilométricas sin necesidad de recurrir al rímmel. En ese sentido, lo que más nos interesa estos días es conocer los trucos para hacer que las pestañas crezcan de forma natural y olvidarnos del rímmel para siempre.

Si siempre has pensado que no puedes hacer nada con respecto a la longitud natural y el volumen de tus pestañas, deberías saber que existen métodos muy efectivos para hacerlas crecer y así potenciar tu mirada. Esperanza Sáenz, responsable de imagen de la firma sevillana Nezeni Cosmetics, nos da las claves para que te olvides del rimmel y tener este verano unas pestañas infinitas, curvadas y gruesas.Antes de todo, deberíamos conocer las tres fases del ciclo de crecimiento de nuestras pestañas para comprender mejor su proceso: catágena o etapa de inactividad, telógena o etapa de muda y anágena o etapa de crecimiento. Es debido a este ciclo que nuestras pestañas no se transforman de la noche a la mañana por muy buenos productos que usemos.

Todo este ciclo dura unos tres meses y debe ser respetado, por lo que no hay que forzar con tratamientos y en cambio, sí debemos tener algo de paciencia. Y es que las pestañas se caen por múltiples razones como el estrés, los desequilibrios hormonales, una dieta poco saludable, la sequedad en los párpados, el envejecimiento, el uso de productos de maquillaje caducados o de mala calidad o diversas condiciones médicas entre otras.

¿Cómo hacer que las pestañas crezcan de forma natural?

Más allá de remedios caseros como los aceites de coco, ricino u oliva, dos humectantes oclusivos como el aloe vera o la vaselina también pueden ayudar a que nuestras pestañas crezcan, aunque de una manera más lenta y menos duradera que por ejemplo, con un serum adecuado.

"También podemos probar con un suplemento de biotina, un compuesto presente en alimentos como los huevos y las espinacas cuyo déficit es la principal causa de la caída del vello corporal, que también incluye cejas y pestañas", nos cuenta Esperanza Sáenz, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics.

Conviene también probar con masajes suaves en el área ocular durante aproximadamente uno o dos minutos y dos veces al día, mientras te aplicas el contorno de ojos, es algo que da buenos resultados ya que mejora la circulación sanguínea en la zona, esencial para que los folículos estén bien nutridos y los vellos salgan fuertes y sanos.

Pero tal vez, la mejor opción para unas pestañas más largas, sanas y fuertes sea el uso de un sérum realmente seguro y eficaz, formulado por activos naturales y sin efectos secundarios negativos. "A la hora de escoger un buen sérum hay que fijarse bien en su lista de ingredientes (INCI) ya que no todos sus activos pueden llegar a ser 100% naturales, como puede ser el caso de los derivados de prostaglandinas, no del todo inofensivos. Nosotros recomendamos aquellos que puedan llevar miliacina, que estimula las células y proviene del mijo, biotina, apigenina, provitamina B5 o ácido hialurónico, que ayuda a mantener las hebras bien hidratadas", recomiendan desde Nezeni Cosmetics.

Así, desde la firma recomiendan los sérums de pestañas (naturales y veganos) de Nezeni Cosmetics, que aumenta la longitud de tus pestañas en dos meses (Fabricado en Sevilla y con un precio de 30 euros) y Amelia Cosmetics (este sérum con aceites de semilla de girasol, ricino y argán con vitamina E, es vegano y estimula el crecimiento natural de tus pestañas. Fabricado en Asturias y con un precio de 12,90 euros).

Cómo cuidar las pestañas para que crezcan de forma natural

Retira todo el maquillaje de los ojos antes de acostarte, ya que el rimmel obstruye el folículo y puede debilitarlo con el tiempo. Lo ideal es utilizar una máscara normal para que luego pueda retirarse con agua micelar. Si usas un rimmel waterproof más resistente, entonces necesitarás un desmaquillador a base de aceite.

Cepíllalas de manera regular, lo que puede ayudar a mantener ordenados los pelitos y en su lugar, evitando roturas no deseadas.

Rízalas con cuidado y no te quites los postizos de golpe, hay que ser lentas y metódicas. Con el rizador de pestañas, enrolla y suelta en lugar de aplanar y tirar como harías con la plancha del pelo, y siempre antes de ponerte el rimmel, ya que es probable que se caigan una vez endurecidas. En cuánto a los postizos, deben quitarse con agua micelar o desmaquillante. Si tienes extensiones que sean semipermanentes, mejor confiar en una profesional.

Usa buenos productos de maquillaje para los ojos, un rimmel de confianza y mira siempre la fecha de caducidad, pues podrían afectar la salud de tus pestañas y hacerlas más propensas a rasgarse y caerse.