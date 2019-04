Horóscopo semanal de Acuario (15 - 21 abril)

Has dado un paso muy importante hacia tu estabilidad y tu bienestar y no debes permitir que nada ni nadie lo ponga en duda. Mira siempre por ti mismo primero, Acuario, y no dejes que nadie intente ningunearte ni aprovecharse de ti. Esta semana vas a vivir auténticos momentos de fantasía y vas a divertirte como hacía mucho que no lo hacías. Entrégate a ello por completo sin remordimientos y no te arrepentirás. Tus amigos más cercanos están deseando hacer planes contigo y realizar algún viaje interesante. ¡No dejes pasar la oportunidad! Haz planes con ellos y renueva tu energía y fuerzas para hacer frente a tu rutina a la vuelta con ilusiones renovadas. En el plano laboral te sientes satisfecho porque sabes que estás en la dirección correcta. Tienes ni más ni menos que aquello que necesitas en estos momentos y lo sabes. En el amor, los astros sugieren que puedes estar enfocando tu cariño hacia la persona equivocada. Quizás sea el momento de evaluar la situación.

Un consejo: No te dejes manipular. En el fondo sabes que, si quieres, te das cuenta de cuándo lo hacen. No tienes excusa.

Tu signo afín de la semana: Tauro, Libra.