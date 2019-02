Horóscopo semanal de Cáncer, especial San Valentín (11 - 17 febrero)

La primera parte de tu semana podría traerte una grata sorpresa en forma de una nueva oferta laboral u otra oportunidad similar, algo que no esperabas pero que quizás deberías plantearte. También es posible que algún otro contrato previo termine y te haga sentir cierta inseguridad económica, pero no te preocupes porque la influencia que recibes de Urano te abrirá una nueva puerta antes de lo que esperas.

Tu vida social será tu mayor fuente de apoyo y cariño esta semana y, además, este será tu mejor momento para conocer gente nueva y forjar relaciones que te ayudarán a disfrutar más de la vida. Aprovecha para cultivas nuevas amistades porque nunca sabes qué te depararán y es muy posible que tu próxima oportunidad laboral provenga de tu vida social.

En el amor

Si tienes pareja, mantén la mente abierta a nuevas ideas esta semana porque la espontaneidad podría ser justo lo que necesitáis para mantener la chispa. Si sientes celos, desconfianza o la urgencia de controlar a tu pareja, reflexiona y encuentra un modo de librarte de esos sentimientos negativos, porque solo conseguirás mermar tu relación.

Si no tienes pareja es posible que te encuentres en un pequeño atasco emocional y no sepas qué paso dar para conocer a alguien especial. Probablemente sepas lo que debes hacer pero algo te frene o te asuste. Darte a conocer a los demás no tiene por qué ser una mala experiencia. Sal ahí fuera y demuestra lo que vales.

Tu signo afín de la semana: Tauro, Escorpio