Horóscopo semanal de Cáncer (15 - 21 abril)

Estás que te sales, Cáncer, y los nuevos acontecimientos que has vivido en los últimos días son los responsables. Algo muy bueno ha ocurrido en tu vida que te ha dado toda la energía y confianza que necesitabas y ahora caminas con paso firme y un nuevo ritmo que te llevarán allá donde necesites llegar. No pierdas esa sensación, porque esa seguridad es la llave que te abrirá las puertas de tu futuro, especialmente en el plano laboral. No te aflijas si esta semana no tienes grandes planes, porque sabes cómo sacar el máximo partido a tu tiempo estés donde estés siempre y cuando lo pases con aquellos a los que más cariño tienes. Pasar los días tranquilamente en casa con los tuyos te hará disfrutar tanto o más que si realizas una escapada de última hora. De todas formas, no pierdas la esperanza, porque aún no es tarde para que surjan planes sorprendentes.

Un consejo: No te pongas a la defensiva con esa persona con la que has tenido roces últimamente. En el fondo, sabes que sólo quiere ayudarte y las críticas son totalmente constructivas.

Tu signo afín de la semana: Leo, Sagitario.