Horóscopo semanal de Cáncer (3 - 10 marzo)

Estás teniendo una buena racha y eso no gusta a todo el mundo. Seguir los consejos malintencionados de alguien de tu círculo de amistades más cercano podría acabar con tu suerte, así que ten cuidado y no confíes ciegamente en sugerencias que no parecen tener sentido. El miércoles tendrás la oportunidad de dar rienda suelta a tu creatividad y hacer algo nuevo. ¡No tengas miedo a dejarte llevar! El resultado podría conmover muy profundamente a alguien.

Un consejo: Aprovecha el fin de semana para compartir tu creatividad con la familia.

Un signo afín de la semana: Géminis, Sagitario