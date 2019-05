Horóscopo semanal de Cáncer (27 de mayo - 2 de junio)

Hay un nuevo cambio en tu vida que afecta especialmente a las relaciones personales. La forma de hacerlo más fácil es comunicándote con ellos y expresando tus sentimientos, algo que normalmente te cuesta mucho hacer.

En el ámbito laboral es hora de que te esfuerces un poco más y expandas los objetivos para seguir evolucionando y avanzando en ese terreno. Al igual que tienes que prestar atención a tu salud, es el motor de tu vida, y que al final, termina afectando a tu estado anímico, cuídate.

Un consejo: si una antigua amistad viene de vuelta, ya sabes qué importancia darle, no es una persona de tu plena confianza, está bien para algunos aspectos de tu vida pero no te vuelques tanto para quien no eres prioridad.