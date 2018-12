Horóscopo semanal de Capricornio (3 - 9 diciembre)

Plutón y Saturno te acompañan y no para llenar tus días de positividad, precisamente. Esta semana difícilmente encontrarás momentos de paz para relajarte y no tendrás mucha calma. Respira hondo y aguanta la tormenta sin dejar que te arrastren hacia guerras que no son tuyas. Un asunto familiar que te molesta te está empezando a costar la salud mental, tómatelo menos a pecho en la medida de lo posible y céntrate en tu trabajo hasta que el temporal amaine. La buena noticia es que la Luna Nueva te otorga la oportunidad de atraer personas nuevas a tu círculo más cercano y, si eliges sabiamente, nuevas energías llegarán a tu vida y te ayudarán a preocuparte mas por ti mismo y disfrutar de algunos momentos de paz interior.

Un consejo: Siéntate a hablar profundamente con uno de tus seres queridos. Intenta comprender por qué siente lo que siente y, cuando notes que vuestra conexión se ha fortalecido, te sentirás como resurgido de tus cenizas.

Tu signo afín de la semana: Libra, Aries.