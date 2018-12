Horóscopo semanal de Escorpio (10 - 16 diciembre)

Se avecinan días maravillosos en tu vida amorosa. Si gestionas correctamente tu efusividad y tus emociones, lo que siembres esta semana podría ser el inicio de algo fantástico el año que viene. Sin embargo, no debes obsesionarte con esto: si lo que sientes no es suficiente, déjalo pasar y disfruta de tu tiempo y tu soledad. Has estado un tiempo en los laureles y ha llegado el momento de ponerse las pilas, sabes que puedes dar más de ti y exigirte más, no dejes que la pereza apague por completo tu ambición. Invierte en algo que te aporte conocimientos nuevos. Pronto tendrás la oportunidad de conocer más a fondo a alguien de tu ámbito laboral, si consigues que se abra a ti darás con alguien muy afín y te llevarás una grata sorpresa.

Un consejo: Deja todos los papeles que necesites organizar en regla antes de la mitad de esta semana. No permitas que los asuntos burocráticos se queden en tus cajones hasta el año que viene o podrías tener problemas.

Tu signo afín de la semana: Virgo, Piscis