Horóscopo semanal de Escorpio (17 - 23 diciembre)

Esta semana no vas a vivir tus mejores días. Económicamente hablando no estás en tu mejor momento, pero puede que des con una oportunidad de conseguir algo de dinero hacia el final de la semana. Tu vida amorosa te tiene en gran desconcierto, no te guardes nada dentro, pero tampoco debes emplear más tiempo del debido en preocuparte por ello: todo vuelve a su sitio tarde o temprano. Sientes presiones y tensiones en cada sector de tu vida privada y este agobio puede contigo, pero haz acopio de fuerzas y aguanta hasta la semana que viene, cuando todo cambiará. No tengas miedo a cometer errores porque aprenderás mucho de ellos.

Un consejo: Este fin de semana podrás establecer una conexión muy profunda con una persona muy especial. Ábrete y déjate conocer y podrá ser el comienzo de una bonita relación.

Tu signo afín de la semana: Leo, Piscis.