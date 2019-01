Horóscopo semanal de Escorpio (7 - 13 enero)

El principio de tu 2019 no será fácil y te requerirá esfuerzo mental y mucha planificación, algo de lo que puede que no tengas costumbre. No te dejes nublar por asuntos triviales y céntrate en lo que de verdad importa, porque si todo sale bien, el resto del año podría ser fantástico. Asegúrate de investigar y planear a fondo y tenerlo todo bien atado. Intenta no pasar la totalidad de tu tiempo libre en soledad, ya que en estos momentos no será tu mejor aliada.

Un consejo: Lucha contra tus ganas de malgastar y ahorra ese dinerillo extra que tienes. Espera un poco, estudia tus opciones e inviértelo sabiamente.

Tu signo afín de la semana: Leo, Acuario.