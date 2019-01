Horóscopo semanal de Escorpio (28 enero - 3 febrero)

No están siendo tus mejores días y ya lo has aceptado, Escorpio, pero la energía que recibes de la Luna esta semana te ayudará a librarte de todo aquello que se interpone en tu camino a la felicidad y al cumplimiento de tus objetivos y a retomar las riendas de tu vida para dirigirte a donde sabes que debes ir. No dejes que esos contratiempos que se te están presentando te hundan y saca todas tus fuerzas para renacer como el ave fénix. Céntrate en recuperar tu ritmo cotidiano y disfrutar de las pequeñas cosas.

Un consejo: Una amistad perdida podría retomar el contacto contigo esta semana. Deja el orgullo a un lado y no tengas miedo a mostrarte vulnerable.

Tu signo afín de la semana: Cáncer, Aries