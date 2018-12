Horóscopo semanal de Escorpio, especial 2019 (31 diciembre - 6 enero)

Eres todo pasión, Escorpio, y lo darás todo en este año 2019. Te vas al librar de ese gran bache emocional que has estado sufriendo durante una temporada y lograrás ilusionarte de nuevo. Di adiós a tu rutina y forja todo aquello nuevo que desees, porque se avecina un gran año con nuevas relaciones y grandes alegrías en el que la influencia de Urano dominará tus días y los llenará de ímpetu y determinación.

Amor: Tu vida amorosa estará marcada por la estabilidad. El comienzo del año será algo muy positivo con momentos tiernos en el que lograrás reconciliarte con tu parte más afectiva. En verano vas a vivir muchas nuevas experiencias que te harán conocer a personas nuevas. Si no tienes pareja, una de ellas podría reactivar tu lado más delicado y podrías vivir un romance muy intenso y duradero.

Trabajo: Tu año empieza bien económicamente y debes trabajar duro para que esos ingresos que perciben no acaben en saco roto, controla tus gastos. Tendrás varias oportunidades muy tentadoras, piensa bien cuál te beneficia más a largo plazo. No te frustres por aquello sobre lo que no tengas control, al final las cosas siempre van a mejor para ti. Verano será un gran momento y lograrás consolidar algo que disfrutas mucho.

Un consejo: Sé clara contigo misma y persigue aquello que de verdad deseas. No te dejes llevar por tus instintos más negativos y céntrate en tu meta, porque tienes todo lo necesario para conseguir cualquier objetivo.

Tu mejor mes: Octubre