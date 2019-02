Horóscopo semanal de Escorpio (25 febrero - 3 marzo)

Se avecina un mes de altibajos que te producirá mucho cansancio si no le echas valor al asunto. Es primordial que intentes encontrar un equilibrio entre la euforia absoluta y el aburrimiento extremo, porque ese vaivén emocional no te llevará a buen puerto. El inicio de marzo viene cargado de melancolía y echarás de menos algo que ya has perdido. Céntrate en tu mundo laboral, aléjate de toda preocupación innecesaria y pronto encontrarás una nueva ilusión.

Un consejo: Haz una lista de todo aquello que has querido decir a alguien importante en los últimos años pero que no has comunicado por no querer sentirte vulnerable y ármate de valor para, por fin, compartirlo

Tu signo afín de la semana: Virgo, Piscis