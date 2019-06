Horóscopo semanal de Géminis (24 - 30 de junio)

Esta semana se seguirá manteniendo la energía y la fuerza que últimamente tienes adheridas. Aprovecha ese momento para planear algo beneficioso para ti, como una escapada, algo que te renueve y te haga desconectar. También es una buena época para deshacerte de todo lo material que no trae nada positivo a tu vida. Una limpieza de armario, de objetos que ya no uses, cosméticos o libros. Elimina lo que no te da positividad y se convierte en un lastre.

En estos días tus relaciones personales van genial, tanto con las amistades como con tu pareja, los sientes cerca, y puede ser que algún cambio se vaya acercando a tu vida, en un plano en el que te veas más comprometida con esa persona. Es hora de mantenerse estable. En el tema más profesional, estás teniendo bastante estrés, y una ansiedad que puede empezar a somatizarse en algún que otro malestar físico. Si necesitas ayuda, es necesaria pedirla.

Un consejo: Aléjate del agobio semanal y dedica un rato de tu día a ti, a dar ese paseo que te desestresa, a ver una serie que te guste o a tomar algo en alguna terraza, mereces descansar.