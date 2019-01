Horóscopo semanal de Leo (14 - 20 enero)

No tengas miedo a delegar, porque podría salvarte mucho tiempo y estrés este mes. Confía en tus compañeros y comparte tus tareas o reúne la valentía para rechazar todo el trabajo extra que no puedas llevar sobre tus hombros. Es importante que conozcas tus propios límites y no te sobrecargues para que puedas disfrutar de algunos momentos para ti durante la semana. Esta semana, a pesar de todo, podría ser el momento perfecto para compartir tus ideas y proyectos en el trabajo. Haz planes con amigos este fin de semana, porque la influencia de la Luna en tu signo te traerá diversión.

Un consejo: Ten cuidado con los enamoramientos pasajeros.

Tu signo afín de la semana: Aries, Escorpio.