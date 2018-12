Horóscopo semanal de Leo, especial 2019 (31 diciembre - 6 enero)

Este año va a estar marcado por la llegada de algunas personas nuevas a tu vida que le darán un pequeño giro y le aportarán un poco de chispa y aventura. Uno de los eclipses anuales acontecerá en tu signo y te perjudicará con un pequeño periodo de mala suerte, pero no te preocupes porque no tendrá mayor consecuencia. Aunque no te trae grandes alegrías en el amor, 2019 será un gran año para tus intereses profesionales.

Amor: Venus entrará en tu signo en julio y permanecerá hasta el 21 de agosto y si no tienes pareja, en esas fechas podrá llegar un momento en el que podrás conocer a una persona muy especial que llenará tu vida de pasión y satisfacción. Si tienes pareja, el verano reavivará la confianza y la pasión en tu relación. Eso sí, si tu relación presente no te llena del todo, este será el año en el que reúnas las fuerzas para ponerle fin.

Trabajo: Puede que hayas experimentado algo de descontento con tu vida laboral últimamente, pero tu motivación se reavivará con fuerza a finales de primavera y dejarás surgir todo tu carisma en tu vida laboral. Tu gran capacidad de trabajo y concentración pueden traerte grandes cambios, una vez más, este año. Recibirás una grata sorpresa económica al principio del verano que te alegrará las vacaciones.

Un consejo: Evita las prisas y deja que todo fluya. Forzar las cosas no te ayudará a que ocurran como tú las quieres.

Tu mejor mes: Mayo