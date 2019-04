Horóscopo semanal de Libra (15 - 21 abril)

Algo ha ocurrido este pasado fin de semana que te ha dejado dudando de tu persona. No debes dejar que nada ni nadie te haga dudar de tus capacidades. En su lugar, ve cada obstáculo y cada mal día como una nueva oportunidad de renovarte y superarte. Las energías que recibes esta semana son muy positivas para ti y lo notarás hacia la mitad de la semana, momento en el que te darás cuenta de que muchas cosas buenas están pasando a tu alrededor para ti y para los tuyos. En tu ámbito laboral necesitas relajarte: todavía no es el momento de poner toda la carne en el asador. Estás en fase de preparación y debes respirar hondo y disponer todo para que no te pille por sorpresa cuando llegue el día de darlo todo. En el amor, en cambio, si tienes una relación larga es posible que estés empezando a sentir algo de tedio y cansancio hacia tu pareja. Deja que pase el mes de abril y verás todo con otra perspectiva.

Un consejo: No te dejes llevar por las envidias, Libra. Sé fiel a ti mismo y no actúes obsesivamente.

Tu signo afín de la semana: Géminis, Piscis