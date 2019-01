Horóscopo semanal de Piscis (14 - 20 enero)

Logras mantener la mente ocupada a toda costa y últimamente disfrutas de una vida social muy activa en la que juegas un papel vital para todos tus amigos. Esto no quiere decir que siempre tengas que ser el alma de la fiesta: no sientas reparo en mostrarte tal y como te encuentras o quedarte en casa cuando no te sientas con ánimo para entretener a los demás. Las influencias que recibes de los astros te están animando a tomarte un descanso de tanto desenfreno para relajarte. Aprovecha cada ratito que tengas para darte un respiro y pon énfasis en cuidarte, porque brillarás como nunca si lo haces.

Un consejo: Guarda unas horas de tu fin de semana para hacer limpieza emocional en casa y desprenderte de algunos de esos objetos que, aunque te despiertan cierta ternura y cariño, ya no tienen lugar en tu vida.

Tu signo afín de la semana: Capricornio, Libra.